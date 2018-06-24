24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

Türkiye, bugün 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının gayri resmi sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Peki seçim sonuçlarına doların tepkisi ne oldu? İşte 24 Haziran seçim sonucuna doların tepkisi...

DOLARDA SON DURUM



Dolar kuru yurtd ışındaki işlemlerde Türkiye'deki seçim sonuçlarına sınırlı bir tepki verdi. Piyasadaki işlem hacminin çok düşük olduğu dikkat çekerken dolar önce 4.6573 TL'ye geriledi. Sonrasında 4.67 TL seviyesine çıktı.

Dolar saat 22.30 itibariyle sığ piyasada 4.66 TL'den el değiştirdi. Kesin olmayan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimi kazandı.



