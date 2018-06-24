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24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.06.2018 23:17 | Son Güncelleme

Gün içinde 4,67'de seyreden dolar, 24 Haziran cumhurbaşkanı ve genel seçimleri sonuçlarının açıklanmasının ardından 4,66'ya kadar düştü.

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

Türkiye, bugün 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri için sandık başına gitti. Seçim sonuçlarının gayri resmi sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Peki seçim sonuçlarına doların tepkisi ne oldu? İşte 24 Haziran seçim sonucuna doların tepkisi...

DOLARDA SON DURUM

Dolar kuru yurtd ışındaki işlemlerde Türkiye'deki seçim sonuçlarına sınırlı bir tepki verdi. Piyasadaki işlem hacminin çok düşük olduğu dikkat çekerken dolar önce 4.6573 TL'ye geriledi. Sonrasında 4.67 TL seviyesine çıktı.

Dolar saat 22.30 itibariyle sığ piyasada 4.66 TL'den el değiştirdi. Kesin olmayan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan birinci turda seçimi kazandı.

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İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!İş dünyasından 24 Haziran seçim sonuçları yorumları!
İşte doların ilk tepkisiİşte doların ilk tepkisi
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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ne diyorsun ya okadar düştümü 4.67 den 4.66 ya inanılmaz oran
çok düşmüş
Baya düşmüş :)
piyasaları siz yarın görün
vvaaaaaoooovvvvv ????
%40 ı sayılmadan ve ysk sonuç açıklamadan neyin sonucu bu dayatılıyor sonuç resmen yaa
dalga mı geçiyorsunuz??sanki 4 ün altına indi!?
4,67'den 4,66'ya kadar düştü. Sanki 4,10'a düşmüş. :)
Şakamı bu ya, 67 den 66 ya kadar düştü demek te ne oluyor, arada koca dağlar varda bizmi göremiyoruz???
Daha forex piyayası açılmadı bu dolar nereden düşmüş? Hdp barajı aşamasaydı keşke, sağlam bir düşüş görürdük dolar için. Vatana millete hayırlı olsun seçim sonuçları.
epey düşmüş? bedava olmuş ????
Yaw bir kerede yenilgiyi kabul edin...
cok sert düsmus bası yarilmistir simdik
baya düşmüş, iyi bari
oooo ne kadar düşmüş vay anasına be
DİŞ GÜÇLER KAZANDIRDI HAHAHA
oo harika
4.67den 4.66ya kadar düştü demek nedir ?
4.67 den 4.66 kadar düşmüş ohaaaaaa
offf be ne düşmüş ama
vayyy be çok düşmüş maşallah 4.67 den 4.66 ya kadar düşmüş arada milyarlar var
Mükemmel düşüş dış mihraklara dolar lobisine bir tokat adeta
vaooov resmen çakılmış
alım fırsatı olur. 1 at sonra görürsünüz.
aman çok düşmüş.
Ne düşmüş ne düşmüş
ne kadar çok tepki vermiş valla şaşırdık..
sanki 3.66 dusmuss
???????????????????????? dolara güç yetmiyor
borsa kapali degil mi haftasonu la.nasil düştü oyle hemen
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