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24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2018 22:23 | Son Güncelleme

Vergi daireleri, 24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla kimlik kartlarını yenilemek isteyenlerin kart bedellerinin tahsil işlemleri için mesai yapacak.

24 Haziran seçimleri ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle vergi dairelerinde yoğun mesai!

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kimlik kartını kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyen seçmenler ile YKS’ye katılacak adaylardan kimlik kartı bedelinin tahsil edilebilmesi için 23-24 Haziran’da 09.00 17.00, 30 Haziran’da 07.00-17.00 ve 1 Temmuz’da 07.00-15.30 saatlerinde vergi dairelerinin vezneleri açık bulundurulacak.

ÖDEMELER İÇİN BİRDEN FAZLA NOKTA

Kimlik kartı bedeli ödemeleri ayrıca vergi daireleri adına tahsile yetkili kılınmış banka veya PTT şubelerinden ya da GİB’in internet sitesinden yapılabilecek. (AA)

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24 haziran 24 Haziran seçim Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS vergi daireleri mesai

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