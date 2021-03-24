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24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları | 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 07:45 | Son Güncelleme

23 Mart günü 14 ayar altın bilezik gram altın fiyatı güne 256,96 TL seviyelerinde başlamıştı. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise güne 256,96 TL ile başlamıştı. Altın yatırımı yapan yatırımcılar Merkez Bankası görev değişikliğinden sonra yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Piyasalardaki hareketlilikten altın fiyatları da oldukça etkilendi. 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Yaşanan hareketlilik sonrası Türk lirasının, Amerikan doları karşısındaki sert düşüşünün ardından birçok para piyasası bu durumdan etkilendi. Etkilenen piyasalar arasında altın piyasası da bulunuyor. Düğünleri ve yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan altın fiyatları ise dalgalı bir seyirde ilerliyor. Peki 24 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 408,34 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, saat 07:35 itibarıyla %0,09 artışla 395,56 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 394,26, en yüksek 402,77 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 399,88 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 395,56 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 259,86 ile başlayan 14 Ayar Altın, 24 Mart itibarıyla %0,19 artışla 239,67 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 246,41, en yüksek 251,73 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 250,02 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 239,67 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 441,52 TL SATIŞ: 441,62 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 706,44 TL SATIŞ: 722,05 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1,408 TL SATIŞ: 1,444 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI

ZİYNET ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 2,825 TL SATIŞ: 2,879 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2,826 TL SATIŞ: 2,879 TL

ATA ALTINI FİYATLARI

ATA ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 2,889 TL SATIŞ: 2,964 TL
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