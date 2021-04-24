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24 Nisan altın fiyatları! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

24.04.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekti. Gram altın fiyatları, perşembe günü yani 22 Nisan tarihinde 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. 22 Nisan gününde gram altın 482.51 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bir süredir durgun bir şekilde hareket eden altın fiyatları, dolar kurundaki artıştan etkilendi. Gram altın dün kapanışta 478.78 TL seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın ise 788 seviyelerinde günü kapattı

Dolar kurunda yaşanan yükselişten oldukça etkilenerek değer kazanan altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. ABD ve Rusya arasındaki gerilim ve %1,55 seviyesinde dengelenen ABD 1 yıllık tahvil faizleri altın fiyatlarını destekler nitelikte bir performans sergiledi. Dolar kurunun bu denli yükselmesi ise altın fiyatlarını da 2021 yılının en yüksek seviyesine kadar itmiş oldu. Uzmanların tahminlerine göre Amerikan Dolarının 8,20 seviyesinin üzerinde kalması, gram altının 490 seviyelerini görmesine neden olabilir.

24 Nisan 2021 Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 477,09 TL // SATIŞ: 478,18 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 770 TL // SATIŞ: 789 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.530 TL // SATIŞ: 1.576 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

ATA ALTIN FİYATI

ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.142 TL // SATIŞ: 3.222 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.144 TL // SATIŞ: 3.192 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın
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