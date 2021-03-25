25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram ne kadar oldu | 25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları

14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise güne 260 TL civarlarında başladı. 14 ayar altın bilezik gram ise şu an için 241 TL’den işlem görüyor. Genel olarak bir düşüş gözlemlediğimiz altın fiyatlarında, uzmanlar ilerleyen günlerde durumun dengeleneceği tahmininde bulunuyor. 25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?