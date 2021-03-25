25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram ne kadar oldu | 25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları

14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise güne 260 TL civarlarında başladı. 14 ayar altın bilezik gram ise şu an için 241 TL’den işlem görüyor. Genel olarak bir düşüş gözlemlediğimiz altın fiyatlarında, uzmanlar ilerleyen günlerde durumun dengeleneceği tahmininde bulunuyor. 25 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 408,97 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 25 Mart itibarıyla %0,04 artışla 398,15 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 400,64, en yüksek 404,49 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 402,17 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 398,15 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 260,26 ile başlayan 14 Ayar Altın, 25 Mart itibarıyla %0,14 azalışla 241,20 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 250,40, en yüksek 252,81 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 251,35 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 241,20 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 441,11 TL
SATIŞ: 441,20TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 705,78 TL
SATIŞ: 721,35 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.407 TL
SATIŞ: 1.442 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.823 TL
SATIŞ: 2.876 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.823 TL
SATIŞ: 2.877 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.980 TL
SATIŞ: 2.980 TL
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