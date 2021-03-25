25 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu? | 25 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Uzmanların verdiği bilgilere göre Ethereum’un direnç noktasına gelmesi ile fiyatın 1,700 dolar altına çekilebileceği söyleniyor. Ancak direncin kırılması sonucunda ise 1,960 dolar seviyelerine çıkabilir deniyor. Bitcoin de sert düşüşüne devam ediyor. Fiyat bazındaki düşüşten sonra Bitcoin’in piyasa hacminde de düşüş görüldü.

BİTCOİN NE KADAR? Serbest piyasada 1 Bitcoin fiyatı 427,176.57 TL‘dir. Ayrıca 1 Bitcoin 52,779.29 dolardır. 1 Bitcoin karşılığında 427,176.57 Türk Lirası veya 52,779.29 dolar alınabilmektedir.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte -1.90% değişim ile şu anda 427,176.57 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Bitcoin hacmi ise 66,117,577,785 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 1,026,308,861,692 dolardır.

ETHEREUM NE KADAR? Serbest piyasada 1 Ethereum fiyatı 12,868.56 TL‘dir. Ayrıca 1 Ethereum 1,589.96 dolardır. 1 Ethereum karşılığında 12,868.56 Türk Lirası veya 1,589.96 dolar alınabilmektedir.

Ethereum fiyatı son 24 saatte -2.49% değişim ile şu anda 12,868.56 TL‘den işlem görmektedir. Son 24 saatteki Ethereum hacmi ise 31,998,164,006 dolar ve kripto para biriminin toplam piyasa değeri 196,187,901,225 dolardır.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.