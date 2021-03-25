25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçerek oynanmaktadır. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir.

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları 21.30'da yapılacak olan çekilişin hemen ardından belli olacak.

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 gün düzenlenen Süper Loto çekilişinde bu haftanın ikinci çekilişi heyecanla bekleniyor. Şans oyunu sevenler 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları için dakikaları sayıyor. El değmeden ve noter huzurunda gerçekleştirilen 25 Mart Süper Loto çekilişi saat 21.30’da canlı olarak MP Tv üzerinden yayınlanacak. Çekilişin hemen ardından sonuçlar Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacak. İşte, 25 Mart Süper Loto çekilişinin numaraları…

Süper Lotoda bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilmektedir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dileyenler arkadaşları ile Ortak Bilet de satın alabilmektedir.

Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denilmektedir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılmaktadır.

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Süper Loto nereden oyanır?

Süper Loto oynamak için Milli Piyango İdaresi’nin resmi web sitesi olan www.millipiyangonline.com adresi, Milli Piyango mobil uygulaması veya en yakın satış noktaları kullanılmaktadır.



