25 Nisan Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Süper Loto sonuç sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişi haftanın üç günü Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığında çekiliyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile şanslı rakamlar belli oluyor. Şans oyunlarını seven vatandaşların yakından takip ettiği Süper Loto çekilişinde, 25 Nisan Pazar günü itibariyle büyük ödül sahibini buluyor. 25 Nisan günü Süper Loto’da devreden büyük ikramiye 3 milyon 315 bin oluyor.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi bugün saat 21:30’da başlayacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri www.millipiyangonline.com adresinden açıklanacak. Çekiliş ise Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ PİYANGO TV

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.