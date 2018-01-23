2,5 yapraklı çay için dünya sıraya girdi

Konuyla ilgili İHA muhabirine bilgiler veren Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Genel Müdürü ve Of Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Saral, bahçeden tek tek elle toplanan 2,5 yapraklı organik yeşil çayın çok zahmetli bir aşamadan sonra işlenerek tek tek paketlendiğini söyledi. Ürünün ilk defa 2016 yılında deneme üretimine başladıkları ve geçtiğimiz yıl Fransa’ya ihraç ettiklerini ifade eden Saral, Türkiye’de ilk organik çay imalatı yapan fabrikalardan biri olduklarını belirtti.





Saral, “Of’ta faaliyette bulunan yaklaşık bin 280 ortaklı bir çay üretim kooperatifiyiz. Fabrikamız, Türkiye’de ilk organik çay imalatı yapan fabrikalardan bir tanesi. Organik yeşil çayı farklı nasıl değerlendiririz düşüncesiyle yola çıkarak bu ürünü geliştirdik. Ürünümüz tamamıyla organik. Bahçelerden tek tek elle toplanan iki buçuk yapraklı organik yeşil çayın işlenmesi sonucunda ortaya çıkan bir ürün. İlk defa 2016 yılı yaş çay sezonunda deneme üretimlerine başladık. Ürettiğimiz ürünü geçtiğimiz yıl yurtdışına satma şansına sahip olduk. Şu anda iki buçuk yapraklı organik yeşil çayı bütün dünyaya satıyoruz. Bu şekilde üretimini ilk defa biz yaptık. Firmamızın almış olduğu organik ürün sertifikası tüm dünyada akredite olmuş durumda. Ürün sertifikası olduğu için hiç problemsiz Avrupa Birliği ülkelerine, dünyanın her tarafına ABD'ye, Japonya gibi ülkelere satma şansına sahibiz” dedi.

"Talep miktarına göre kapasitemizi arttıracağız"



Şu anda dünyanın farklı ülkelerinden sipariş aldıklarını ve bu siparişlerin daha da yoğunlaşmasını beklediklerini belirten Saral, “Başlangıçta ihracat için bu tarzda bir düşünceyle yola çıktık ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirdik. Geçen seneki üretimimizin tamamını sattık. Bunun haricinde yurt içinden de talepler gelmeye başladı. Tek tek elle toplanan organik yeşil çayı belli bir işlemden geçirerek bu hale getiriyoruz. Kullanışı çok pratik. Sadece sıcak su bardağı içerisine ürünü koyarak organik yeşil çayın içimini elde etmiş oluyorsunuz. Yeşil çay sağlık için çok önemli. Biz bunun organiğini üreterek tüm dünyaya ve Türkiye’de satma şansına sahibiz. Beklediğimizin üzerinde çok yoğun bir talep gelmesi halinde kapasitemizi artırmayı planlıyoruz. Bu yıl üretimimizi geçen yıl ki üretimin 2-3 katı gibi bir rakama çıkaracağımızı düşünüyorum. Yeşil çayın üretildiği ve en çok tüketildiği ülkelerden biri Japonya. Japonya’dan bu ürüne yoğun talep geldiğine göre demek ki biz doğru yoldayız” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ürettikleri yeşil çayı tatmasını çok arzu ettiklerini ifade eden Saral, “Sayın Cumhurbaşkanımız bu çayı tatmasını çok isteriz. İnşallah kendisine en kısa zamanda bu ürünü tattırabilme şansına sahip oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. İHA