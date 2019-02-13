26. Expomed Fuarı, 1,5 milyar dolarlık iş hacmine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Avrasya Bölgesi’nin ve Türkiye’nin medikal alandaki en önemli buluşma platformu EXPOMED Fuarı için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. 45 ülkeden 1100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanan fuar, sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergileneceği bir platform olarak ön plana çıkıyor.

1,5 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ

Türkiye sağlık sektörünün bu yıl daha fazla ihracat yapması için yoğun olarak çalışan Expomed, dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Bu yıl ziyaretçi hedef ülkesi olarak Irak’ı belirlemenin ötesinde aralarında Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den fazla ülkeden İstanbul’a gelecek alım heyetleriyle de Expomed, global gücünü ortaya koyuyor.

EXPOMED BAKANLIK DESTEKLERİYLE BÜYÜYOR

2019 yılında Perşembeden Cumartesine 3 gün boyunca kapılarını medikal sektöre açacak olan fuar, Ticaret Bakanlığı'nca katılımcı firma desteği alacak fuarlar arasında yerini almaya bu sene de devam ediyor. Bakanlıkça alınan kararın uygulama usul ve esaslarındaki yükümlülüklerini yerine getiren Expomed Eurasia Fuarı'nda Bakanlık tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren katılımcı firmalar yer kirası ve stant masrafları için ödedikleri fatura tutarının belli bir üst limite bağlı olmakla birlikte geri alabilecek. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, fuarın yurt dışı tanıtım faaliyetleri çerçevesinde yabancı firma temsilcilerinden oluşan Alım Heyeti organizasyonu ile de fuara destek vermektedir.