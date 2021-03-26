26 Mart altın bilezik gram fiyatları | 26 Mart 14, 18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu?

18 ayar altın bilezik gram fiyatı, 25 Mart tarihinde günü 324,38 TL ile kapattı. 26 Mart itibariyle ise 18 ayar altın bilezik gram fiyatı 334,56 TL’den işlem görüyor. Genel olarak bir yükseliş gözlemlediğimiz altın fiyatlarında, uzmanlar ilerleyen günlerde durumun dengeleneceği tahmininde bulunuyor. 26 Mart 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?