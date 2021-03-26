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26 Mart altın bilezik gram fiyatları | 26 Mart 14, 18 ve 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 08:23 | Son Güncelleme

Altın bilezik gram fiyatları, döviz piyasalarında yaşanan etkiyle beraber hafta başından beri yükseliş eğiliminde. 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 25 Mart itibariyle 253 TL seviyelerinde günü kapatmıştı. 26 Mart itibariyle ise 14 ayar altın bilezik gram fiyatı 260,47 TL’den işlem görüyor. 22 ayar bilezik gram fiyatı ise dün günü 405,33 TL ile kapatırken bugün itibariyle 409,11 TL’den işlem görüyor.

18 ayar altın bilezik gram fiyatı, 25 Mart tarihinde günü 324,38 TL ile kapattı. 26 Mart itibariyle ise 18 ayar altın bilezik gram fiyatı 334,56 TL’den işlem görüyor. Genel olarak bir yükseliş gözlemlediğimiz altın fiyatlarında, uzmanlar ilerleyen günlerde durumun dengeleneceği tahmininde bulunuyor. 26 Mart 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 407,92 TL ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 26 Mart itibarıyla %0,30 artışla 409,45 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 402,78 TL, en yüksek 406,97 TL seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 405,33 TL seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 409,11 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 333,78 TL ile başlayan 18 Ayar Altın, 26 Mart itibarıyla %0,16 artışla 334,56 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 322,40 TL, en yüksek 325,75 TL seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 324,38 TL seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 334,56 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 259,59 TL ile başlayan 14 Ayar Altın, 26 Mart itibarıyla %0,27 artışla 260,47 TL'den işlem görüyor. Dün en düşük 251,74 TL, en yüksek 254,36 TL seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 253,33 TL seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 260,47 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 438,36 TL SATIŞ: 442,48 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 710,92 TL SATIŞ: 726,32 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.422 TL SATIŞ: 1.452 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.919 TL SATIŞ: 2.950 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.925 TL SATIŞ: 2.956 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 925 TL SATIŞ: 2.956 TL
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