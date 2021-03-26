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26 Mart kripto para piyasasında son durum | 26 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.03.2021 08:40 | Son Güncelleme

Kripto para piyasaları son zamanlar popüler piyasalardan biri haline geldi. Birçok yatırımcının satın aldığı kripto paralardaki son durum sürekli merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (fed) Başkanı Jerome Powell’ın kripto para piyasası için yaptığı açıklamalar ise Bitcoin’in değerini düşürdü. Powell Bitcoin için, “ödeme aracı olmaktan çok, spekülasyon aracı” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamadan sonra Bitcoin satışları 52 bin dolara da kadar geriledi.

Kripto para piyasasının diğer popüler para birimi Ethereum’da son 24 saatte %6,17 düşüşle 1,586 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin ve Ethereum’un son zamanlarda piyasaya hacimleri de düşüş eğilimi göstermekte. Tüm kripto para piyasa hacmi, 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara kadar geriledi.

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Son 24 saat içinde 52,129.25 ve 57,262.38 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.08 düşüşle 52,634.02 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 8,79 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1 trilyon doların altına geriledi.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.17 düşüşle 1,620,05 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 13.54 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 182.75 milyar dolara geriledi.

TETHER NE KADAR?

TETHER NE KADAR?
Tether ise son 24 saatte yüzde 0.01 artışla 1.00 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 0.23 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.33 milyar dolara yükseldi.
Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 68 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 633 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Toplam 8,937 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,986 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.1'ini Bitcoin, yüzde 11.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. 25 Mart itibariyel tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 31 milyar dolarlık artışla 128 milyar dolar düzeyindeydi.
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