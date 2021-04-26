26 Nisan altın bilezik fiyatlarında son durum | 26 Nisan altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Altın bilezik fiyatları son zamanlarda hareketli günler geçiriyor. 22 ayar altın bilezik gram fiyatı kapanışta, 432 seviyesindeyken, 14 ayar altın bilezik gram fiyatı ise günü 270 seviyesinde kapattı. 26 Nisan günü altın bilezik fiyatlarında son durum ne?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 445,78 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 26 Nisan itibarıyla %1,01 artışla 447,18 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 431,14, en yüksek 434,90 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 432,37 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 447,18 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 364,76 ile başlayan 18 Ayar Altın, 26 Nisan itibarıyla %0,97 artışla 365,76 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 345,10, en yüksek 348,11 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 346,03 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 365,76 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 283,68 ile başlayan 14 Ayar Altın, 26 Nisan itibarıyla %1,07 artışla 284,74 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 269,46, en yüksek 271,81 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 270,23 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 284,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL