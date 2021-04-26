26 Nisan altın fiyatları son durum | 26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?
Altın Fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 481,97 TL // SATIŞ: 482,07 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 773 TL // SATIŞ: 798 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.535 TL // SATIŞ: 1.596 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.070 TL // SATIŞ: 3.179 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.137 TL // SATIŞ: 3.240 TL
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