26 Nisan altın fiyatları son durum | 26 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Yatırımcıların vazgeçilmez yatırım araçlarından biri olan sarı metal, haftaya yükselişle başladı. Dolar piyasasından oldukça etkilenen altın fiyatları, hareketliliğine devam ediyor. Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatlarında son durum ne?