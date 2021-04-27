FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 27 Nisan Altın fiyatları | 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

27 Nisan Altın fiyatları | 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

27.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları birçok vatandaş ve yatırımcı tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uzun yıllardır değerli metaller arasında oldukça rağbet gören altın, günümüzde de sıklıkla tercih ediliyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan yükselişten sonra altın tekrar düşüşe geçti. Dün kapanışta 474 TL seviyelerinde bulunan Gram altın bu sabaha kapanış seviyesi ile başladı. Peki, 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları birçok yatırımcı tarafından takip ediliyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilik ise yatırımcıların dikkatini çekti. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş 27 Nisan itibariyle yerini düşüş eğilimine bıraktı. Peki, 27 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 473,96 TL // SATIŞ: 474,03 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 760 TL // SATIŞ: 781 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.511TL // SATIŞ: 1.563 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.108 TL // SATIŞ: 3.188 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.013 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.021 TL // SATIŞ: 3.114 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.104 TL // SATIŞ: 3.192 TL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan tam kapanma genelgesi

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

Uzmanlardan tam kapanmayla ilgili ilk yorum

THY'den tam kapanma bilgilendirmesi

THY'den tam kapanma bilgilendirmesi

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

Tanesinin fiyatı 430 bin dolar

"Sabırlı olun" dedi, gram altının 550 lira seviyesi için tarih verdi!

"Sabırlı olun" dedi, gram altının 550 lira seviyesi için tarih verdi!

İstifa eden işçiye kötü haber

İstifa eden işçiye kötü haber

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bir kripto para platformu daha kapandı

Bir kripto para platformu daha kapandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dev şirketten kripto para adımı!

Dev şirketten kripto para adımı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.