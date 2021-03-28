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28 Mart Süper Loto sonuçları | Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 17:49 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi’nin düzenlediği Süper Loto, 28 Mart Pazar günü canlı yayın ile açıklanacak. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri canlı olarak gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, kazanan şanslı numaralar belli olacak. Süper Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

28 Mart Süper Loto sonuçları | Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığında düzenlenen bir şans oyunudur. 28 Mart Pazar günü Milli Piyango TV üzerinden saat 21.30’da açıklanacak olan Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı.

28 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları, her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak belli oluyor. 28 Mart Süper Loto çekilişi de Youtube kanalı üzerinden 21.30 çekilecek ve şanslı numaralar belli olacak.

Süper Loto’da haftanın son çekilişi bugün gerçekleşecek. 8 milyon 84 bin liralık devirli ikramiye tutarının olduğu çekilişte talihli adaylar şanslı rakamları canlı yayında öğrenecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişte Milli Piyango yetkilileri de hazır bulunacak.

Bu akşamın çekilişi henüz gerçekleşmedi. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

milli piyango idaresi

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Millî Piyango İdaresi tarafından başlatılmış bir şans oyunudur. 2020 yılında Milli Piyango'ya ait oyunların Sisal Şans'a devredilmesiyle, çekilişler artık Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü çekilmektedir. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçimine dayalı bir oyundur. Seçilen her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti ise 3 TL’dir. Süper Loto, www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango uygulamasından veya en yakın satış noktasından oynanabilir.

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