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28 Mart vaka sayıları | 28 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2021 18:07 | Son Güncelleme

Mart başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası yasakların kalkması ile beraber günlük vaka sayılarında bir artış gözlemlenmişti. Vatandaşların ve uzmanların uyarılarına rağmen devam eden etkinlikler ve birçok insanın kurallara uymaması günlük vaka sayılarını gün geçtikçe artırıyor. Her gün yeni Koronavirüs tablosu ise Sağlık Bakanlığı’nın sitesinden halk ile paylaşılıyor.

28 Mart vaka sayıları | 28 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 Mart tarihinde açıklanan koronavirüs tablosunda 223 bin 214 test yapıldı. Yapılan testlerden 30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 27 Mart tarihinde ise 151 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı ise dün itibariyle 18 bin 892 bin kişi olarak açıklandı.

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 27 Mart günü açıklanan son tabloya göre 223 bin 214 test yapıldı. Bu kişilerden30 bin 21 vatandaşın testi ise pozitif çıktı. 151 vatandaşımız hayatını kaybetti. 28 Mart Koronavirüs tablosu ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

27 MART GÜNLÜK VAKA TABLOSU

27 MART VAKA SAYISI


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