29 Nisan altın fiyatları

Önceki hafta Paskalya tatili, geçen hafta içinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile yaşanan resmî tatil, piyasayı durağan bir döneme sokmuştu. Ancak, 24 Nisan günü itibarı ile bu durağan dönem sona erdi ve yerini yükseliş eğilimli değerlere bıraktı. 22 Nisan 2019 Pazartesi günü 238,7270 TL’den işlem gören gram altın, 23 Nisan’ın ardından, 24 Nisan’a ciddi bir yükselişle başladı. Gram altın, 241,0320 TL’den işlem gördü. 24 Nisan 2019 günü en yüksek 241,7570 TL ve en düşük 238,2780 TL değerlerini aldı. 25 Nisan Perşembe günü 242,5 sınırını yukarı yönlü keserek 243,5940 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük aldığı fiyat 240,5170 TL ve en yüksek 245,6140 TL oldu. Piyasaların açık olduğu son gün olan 26 Nisan Cuma, gram altın fiyatı 245 sınırını geçerek 245,6 TL’den işlem gördü. Gün içinde en düşük 243,3910 TL ve en yüksek 246,4540 TL değerlerini aldı.

Yükseliş eğimli hareketine devam eden gram altın fiyatı, Nisan son haftasında, bir ay içinde aldığı en yüksek değerlere ulaştı. 27 Mart Çarşamba günü 224,7460 TL’den işlem görürken, bir ay sonra 245,6 TL’ye yükselmiş oldu. Gram altın fiyatı, 3 ayın da zirve değerlerini gördü. Analistler dolar kurunun değer kazanmasının, altın fiyatlarının yükselişini desteklediğini belirtiyorlar. Euro/dolar paritesi geriledikçe, dolar endeksinin yükselmesi ve belirsizliğin artmasının agresif yükselişler yarattığını belirten uzmanlar, 246 TL seviyesini bu yıl içinde ikinci kez test ettiğini vurguluyor. Üçüncü denemesinde ise yükselişlerin 250 TL seviyesinde olacağını düşünen analistler, ilk direnç noktasının 248 TL, 242 TL’nin ise destek noktası olduğunu belirtiyorlar.

Geçtiğimiz hafta, ons altının 1266’ya gerilediği görüldü. Küresel piyasalarda azalan risk iştahı, ABD on yıllık tahvil getirisine yaşanan gerileme kıymetli metalin de haftayı değer kazanma eğilimiyle bitirmesini sağladı. Teknik açıdan bakıldığında ons altının 50 haftalık hareket ortalaması 1273 seviyesi üzerinde fiyatlamaların takibi ile belirleyiciliğini sürdürebilir. Yorumlara göre, eğer tekrar 1287 direnci üzerinde kalıcılık sağlanırsa 1292, 1296 ve 1302 direnç seviyelerini test edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1260, 1255 ve 1250 destek seviyeleri olarak yorumlanıyor.