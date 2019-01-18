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3.000 TL'nin altındaki TV'ye 9 taksit

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2019 09:32 | Son Güncelleme

Fiyatı 3 bin liraya kadar olan televizyon alımlarında 3 ay olan taksit sınırını 9 aya yükselten düzenleme bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3.000 TL'nin altındaki TV'ye 9 taksit

Ticaret Bakanlığınca, televizyon satışlarındaki taksit sayısı artırıldı.

Bakanlık tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre taksit süreleri, ses ve görüntü sistemleri satışları ile fiyatı 3 bin liranın üstünde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altındaki televizyon satışlarında 9 ay olarak uygulanacak. KAYNAK:AA

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