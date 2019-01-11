3 bin liraya kadar olan televizyon alımında taksit 9'a çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartları ile gerçekleştirilecek fiyatı üç bin TL'ye kadar olan televizyon alımlarında üç ay olan taksit sınırı dokuz aya çıkardı.

Bunun dışındaki taksit sınırları ve yasaklarında değişiklik yapılmadı.

Bu sabah yapılan bir değişiklikle; taksit süreleri ile taksit yapılamayacak sektörleri belirleyen ifadeler ilgili yönetmelikten çıkarılırken, ilgili fıkra; bu konudaki değişikliklerin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıklarının görüşü alınarak BDDK tarafından yapılacağı şeklinde değiştirilmişti.

BDDK bu değişikliğe ilişkin, "Taksitlendirme sürelerine ilişkin karar alma sürecinin hızlı olabilmesi ve uygulamada esneklik sağlanması amaçlanmıştır" açıklaması yaptı.

