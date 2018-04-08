3. Havalimanı için güvenlik önlemleri alınıyor

Yeni Havalimanı'nın inşasında çalışan kuş gözlem uzmanlarının GPS cihazı takarak yaptığı incelemeye göre martılar, yiyeceklerini Odayeri Çöplüğü’nden buluyordu. Kuşlar daha sonra su içme ihtiyaçlarını karşılamak için Havalimanı’nın yakınındaki Terkos Gölü ve eski kömür ocaklarından kalan çukurların dolmasıyla oluşan göletlere gidiyordu. Karadeniz’de yıkanan martılar, dinlenme alanı olarak da Yeni Havalimanı'nın çevresini kullanıyordu.

Evsel atıkların depolanma ve bertaraf sahası olduğu için büyük bir martı popülasyonunun yaşam alanı olan Odayeri Atık Depolama Merkezi'ne artık Avrupa Yakası'ndan toplanan evsel atıklar gönderilmiyor. Atıklar, 4 aydır Silivri'deki Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne yönlendiriliyor.

Öncelikle uçuş güvenliğini tehlikeye sokabilecek durumlar değerlendirilirken, bu çalışmalar kapsamında Avrupa Yakası'nın en büyük atık depolama sahası olan Odayeri'ne evsel atık depolanmasına son verilmesi kararı alındı. Böylece martıların ana beslenme alanı ortadan kaldırılarak, kuşların bölgeden göç etmeleri amaçlandı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın hedeflenen tarihte hazır olabilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Yüzde 85'lik fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Havalimanında çevresel faktörlere bağlı güvenlik önlemleri de alınıyor.

CİVARDAKİ GÖLETLER DOLDURULDU

Odayeri depolama sahasına evsel atık dökümüne son verilmesinin ardından martıların su içme dinlenme alanları olan eski kömür ocaklarında oluşan göletler de dolduruldu. Martıların dinlenme alanı olarak kullandığı havalimanı çevresine martı kovucu elektronik cihazlar da konulmasıyla bölgedeki popülasyon Silivri'ye doğru göç etmeye başladı.

Martıların ardından bu kez de havalimanı çevresinde hayvancılık yapan köylülerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının pist ve çevresine girmemesi için tedbirler alınmaya başlandı.

Hayvanların başıboş şekilde otlamaya çıkarılmaması için havalimanı işletmesi tarafından özel bir ekip kurulurken, Akpınar, Ağaçlı, Tayakadın köylerinde hayvancılık yapan köylülerle birebir görüşülerek sorunun çözümü için öneriler geliştirilmeye çalışılıyor.

Yapımına hızla devam edilen Yeni Havalimanı'na ilk uçağın 29 Ekim 2018'de inmesi planlanıyor.