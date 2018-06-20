FİNANS

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın içinde olacağı uçak Türkiye’nin en önemli dev projelerinden İstanbul’un 3. Havalimanına yarın inmesi bekleniyor.

Tarihi inişin gerçekleşeceği havalimanında son durum havadan görüntülendi.

Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek

1 / 14

İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor.
2 / 14

Havalimanına ilk inişin Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapması bekleniyor.
3 / 14

Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklarda tamamlandı. Yapılan son hazırlıklar ise havadan görüntülendi.
4 / 14

Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor.
5 / 14

Asfaltlama araçlarının adeta karınca gibi çalıştığı havalimanında ayrıca Ana terminal binasının da çatı kaplam işlemlerininde bittiği ince işçiliği kaldığı gözüküyor.
6 / 14

Pistlerin çizgileri çekilerek son düzeltmeleri de yapılmaya devam ediyor.
7 / 14

3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı.
8 / 14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havalimanına ilk kez inecek uçağın içinde yer alması bekleniyor. Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle ‘dünyanın en büyüğü’ unvanını kazanmış olacak.
9 / 14

Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirtildi.
10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3.havalimanı ucus

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Emekli olacaklar dikkat! Son 7 yıla dikkat

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Dolarda gözler seçime çevrildi! (Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
yazık be binlerce ağacı kestiniz şu gereksiz iş için sonrada millet bahçesi yapıcaz yeşillik olucak diyosunuz.bir sürü cahil cühelada alkşılıyor allah akıl fikir versin bu millette.
Diğer Haberler
Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Soy ağacı hizmeti ardından çifte vatandaşlık başvuruları arttı

Dünyadaki milyonerlerin serveti 70 trilyon doları aştı

Dünyadaki milyonerlerin serveti 70 trilyon doları aştı

Mehmet Şimşek'ten önemli kur açıklaması

Mehmet Şimşek'ten önemli kur açıklaması

Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

Roubini: Gelişmekte olan piyasalarda yavaşlamanın fiili işaretleri var

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek

Kurbanlıklar cepten sorgulanabilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.