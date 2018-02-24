FİNANS

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

24 Şubat 2018 11:52

İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatının yüzde 80'i biterken, 3 bin 750 metre uzunluğunda, 60 metre enindeki ilk pistin ışıklandırması da yapıldı. Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

 İGA İnşaat CEO'su Yusuf Akçayoğlu instagram hesabından pistin fotoğrafını paylaştı. Tüm sistem başarıyla çalışırken yaklaşma ve pist ışıklarının önünde İGA ekibi poz verdi.

 
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat 2018 günü yeni havalimanına test amaçlı iniş yapacağı yönündeki iddialar ile ilgili de Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak "Tüm hazırlıklarımızı o tarihe göre ayarladık. Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Pistimiz iniş için hazır" açıklamasını yapmıştı.
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da üçüncü havalimanı pistinin bütün testlerinin tamamlandığını belirterek, "İlk iniş için Sayın Cumhurbaşkanımıza davetimizi ilettik. Üçüncü havaalanı pistimizi hazır hale getirmek önemliydi" dedi. Bakan Arslan, "İlk iniş tarihi 26 Şubat" şeklinde çıkan haberlerdeki bilgininin doğru olmadığını belirterek ilerleyen bir tarihte bu inişin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi. Arslan, Üçüncü Havaalanı'nda sona yaklaşıldığını vurgulayarak, hazırlıkların bütün hızıyla devam ettiğini kaydetti.
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