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3. Köprü'de hisse satışı iddiası

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

Global, Centricus Grubu İstanbul 3. Köprü'ye teklif planlıyor.

3. Köprü'de hisse satışı iddiası

Konuya yakın kaynaklara göre Global Yatırım Holding A.Ş., Londra merkezli Centricus Asset Management ve Çinli bir yatırımcının yer aldığı ortak girişim grubu İstanbul üçüncü köprü hisse alımı için due dilligence sürecini sürdürürken Haziran sonuna kadar Astaldi’ye bağlayıcı teklif sunacak.

Kaynaklar ortak girişim grubunun İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü işletmesini 1,3 milyar dolar-1,4 milyar dolarda değerlediğini belirtiyor. Kaynaklara göre grup köprüdeki yüzde 33’lük Astaldi hissesini en fazla 467 milyon dolara kadar değerledi.

Astaldi, Centricus ve Global konuya ilişkin yorum yapmadı.

Köprüde yüzde 33’lük Astaldi hissesinin yanı sıra geri kalan hisseler IC Yatırım Holding AŞ’de bulunuyor. Kaynaklardan biri anlaşmanın köprünün yüzde 100’ünün satışıyla sonuçlanabileceğini belirtti.

Astaldi’nin internet sitesinde yer alan yatırımcı sunumunda şirket, üçüncü köprüdeki hisselerinin beklenen değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtti. (Bloomberg)

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Anahtar Kelimeler:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü hisse satış

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