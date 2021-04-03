3 Nisan altın fiyatları | 3 Nisan gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ne kadar?

Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, döviz kurundan etkilenerek harekete geçti. Dalgalı bir seyide ilerleyen altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 3 Nisan itibariyle gram altın 455 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 749 TL seviyesinden işlem görüyor.
3 NİSAN ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 453,9 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 454,04 TÜRK LİRASI
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 733 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 750 TÜRK LİRASI
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 1,.98 TÜRK LİRASI
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.909 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 2.984 TÜRK LİRASI
REŞAT ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.941,47 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 3.016,95 TÜRK LİRASI
ALTIN ONS FİYATI
ALIŞ: 1.732,03 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 1.732,57 TÜRK LİRASI
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: TÜRK LİRASI
SATIŞ: TÜRK LİRASI
ALIŞ: 410,5 TÜRK LİRASI
SATIŞ: 414 TÜRK LİRASI
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