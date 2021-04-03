FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 3 Nisan altın fiyatları | 3 Nisan gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ne kadar?

3 Nisan altın fiyatları | 3 Nisan gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.04.2021 09:15 | Son Güncelleme

Altınlar, düğünlerin vazgeçilmez takılarından biri olmaya hala devam ediyorlar. Yüzyıllardır altın birçok yerde kullanılmış ve değerli bir maden olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise altın; hem takılarda, hem hediyelerde hem de yatırım aracı olarak sıklıkla tercih edilmektedir. Bir süredir durgun devam eden altın fiyatları ise geçtiğimiz haftadan bu yana hareketli bir şekilde ilerlemektedir. İşte, 3 Nisan gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ne kadar? sorusunun cevabı

Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, döviz kurundan etkilenerek harekete geçti. Dalgalı bir seyide ilerleyen altın fiyatlarındaki son durum ise yatırımcılar tarafından takip ediliyor. 3 Nisan itibariyle gram altın 455 TL’den işlem görürken, çeyrek altın ise 749 TL seviyesinden işlem görüyor.

3 NİSAN ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 453,9 TÜRK LİRASI SATIŞ: 454,04 TÜRK LİRASI

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 733 TÜRK LİRASI SATIŞ: 750 TÜRK LİRASI

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.457 TÜRK LİRASI SATIŞ: 1,.98 TÜRK LİRASI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.909 TÜRK LİRASI SATIŞ: 2.984 TÜRK LİRASI

REŞAT ALTIN FİYATI

REŞAT ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.941,47 TÜRK LİRASI SATIŞ: 3.016,95 TÜRK LİRASI

ALTIN ONS FİYATI

ALTIN ONS FİYATI
ALIŞ: 1.732,03 TÜRK LİRASI SATIŞ: 1.732,57 TÜRK LİRASI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: TÜRK LİRASI SATIŞ: TÜRK LİRASI
ALIŞ: 410,5 TÜRK LİRASI SATIŞ: 414 TÜRK LİRASI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
ABD'den Türkiye'ye ek vergi hazırlığı
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
Alman çiftin traktör hayali gerçek oldu!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BİM, A101, ŞOK, Migros cumartesi ve pazar kaçta açılıyor? İşte BİM, A101, ŞOK Migros çalışma saatleri
Hafta sonu marketlerin çalışma saatleri
Dönüşümlü çalışma ne zaman başlayacak? Kamuda yeni dönem
Kamuda yeni dönem
On numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 2 Nisan On Numara çekilişi
2 Nisan On Numara çekilişi
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
Bakan Elvan AB üyesi ülkelerin büyükelçilerine ekonomi reformlarını anlattı
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
TCMB - Bankalar kredilerde standartları ilk çeyrekte gevşetti
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor"
Türkiye son yıllarda pek çok cephede savaşıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.