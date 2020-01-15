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  4. "3 yılda yüzde 75 büyüme kaydettik, 15 bin MW’lık 2023 hedefini yakalarız"

"3 yılda yüzde 75 büyüme kaydettik, 15 bin MW’lık 2023 hedefini yakalarız"

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

GENSED Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin 3 yılda yüzde yaklaşık 75 artarak 6 GW’a ulaştığını belirtirken "2019’un ilk yarısında sınırlı büyüyen sektörümüz ikinci yarıdaki düzenlemelerle hareketlendi." dedi.

GENSED Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin 3 yılda yüzde yaklaşık 75 artarak 6 GW’a ulaştığını belirtirken "2019’un ilk yarısında sınırlı büyüyen sektörümüz ikinci yarıdaki düzenlemelerle hareketlendi." dedi. Sektörün her yıl 1.5-2 GW arası kurulum planladığını belirten Demirdağ, "Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi olan 15 GW’ı yakalarız." diye konuştu.

Türkiye’de geçmişi ancak 2014 yılına kadar uzanan güneş enerjisi sektörü, 40 MW kurulu güç ile başlayan yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürüyor. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yaşanan gelişmeler, elde edilen sonuçlar ve yapılan projeksiyonlar ışığında sektörün 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.
Türkiye’nin güneşte 6 bin megavatlık kapasiteye ulaştığını belirten Demirdağ, sadece son 3 yıllık dönemde kurulu gücün yüzde yaklaşık 75 artış gösterdiğine dikkat çekti.

"Yılın ikinci yarısında hareketlendi"
Sektörün 2019 yılının ilk yarısında mevcut lisanslı projelerin azalmış olması ve az sayıda lisanslı projenin hayata geçmesi nedeniyle sınırlı büyüdüğüne işaret eden Demirdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Güneş enerjisi sektörü, yılın ikinci yarısında çatı uygulamalarını kapsayan yeni lisanssız yönetmeliğinin yayınlanması, elektrik tarifelerindeki artışlar ve süresi biten lisanssız projelere ilave 3 aylık süre verilmesi ile hareketlendi. YEKA GES-3 (10 MW’lık parçalar halinde yaklaşık 40 ilde yerli malı kullanım karşılığı 1000 MW kapasite tahsisi) ihale şartnamesinin çok kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor."

"Kurulu güç 2019 sonu itibarıyla 6 GW‘a ulaştı"
Güneş enerjisi sektörünün 2014 yılında yaklaşık 40 MW’lık kurulumla hareketlenmeye başladığını hatırlatan Demirdağ, 6 yıllık gelişmeyi şöyle özetledi: "Sektörümüz 2017 yılında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. 2019 yılında yaklaşık bin 100 MW GES kurulum ile sene sonu toplam GES kurulu gücünün 6 bin MW’a ulaştı. Türkiye neredeyse sıfırdan başladığı güneş enerjisi sektöründe şirketlerin, devletin ve diğer tüm paydaşların katkılarıyla büyüyor. Biliyoruz ki daha yolun çok başındayız. Gidecek uzun bir yolumuzun olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi 15 GW’a ulaşmak. Güneş enerjisi sektörü altyapısıyla, deneyimiyle buna hazır, biz bu hedefi yakalayabiliriz. Sektörümüzün beklentisi, güneş enerjisine yatırımların devam ederek, her yıl düzenli olarak 1.5-2 GW arası GES kurulumunun gerçekleşmesi ve ilerleyen yıllarda da bu kurulum kapasitesinin sürekliliğinin sağlayacak bir pazarın oluşması. Sektörün beklentileri gerçekleşirse bu ivme hız kesmeden devam eder."

"Ülkemizin refahı açısından gerekli"
"Güneşin Türkiye’deki toplam elektrik üretimi içindeki payının artmasına yönelik her hamle, ülkemizin refahı açısından gerekli" diyen Demirdağ, şunları söyledi: "Yerli ve milli enerji kaynağımız olan güneşe yapılan her yatırım, ekonomimizi güçlendirecektir. Bunun için yeni kapasiteler açılarak GES yatırımlarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut kurulu güç sayesinde Türkiye, ithal doğalgaza harcayacağı 600 milyon dolarlık bütçeyi ekonomisine kattı. Güneş sistemlerinin yaklaşık 30 yıl ömrü olduğu düşünülürse, bu da 18 milyar dolarlık tasarruf edilmesi ve böyle bir meblağın Türkiye bütçesine kazandırılması demek."

Türkiye’nin güneş enerjisinde sahip olduğu potansiyelin yanı sıra şirketlerin çok doğru yatırımlar yapması ve güneş mühendisliğinin çok ilerlemesi gibi avantajları da bulunduğunu vurgulayan Demirdağ, sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan elde ettiğimiz bu başarının devamlılığının sağlanabilmesi. Türkiye büyük potansiyelinin daha iyi farkına vararak, gökyüzünü görebildiği her yerde, tarım yapılmayan arazilerini, fabrika, mesken, şirket çatılarını ekonomisine dahil ederek kendi güneşinden enerjisini üretmeli."

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü
2014 yılı 40 MW
2015 yılı 249 MW
2016 yılı 832 MW
2017 yılı 3 bin 420 MW
2018 yılı 5 bin 3 MW
2019 yılı 5 bin 995 MW

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