"3 yılda yüzde 75 büyüme kaydettik, 15 bin MW’lık 2023 hedefini yakalarız"

GENSED Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye’de güneş enerjisi kapasitesinin 3 yılda yüzde yaklaşık 75 artarak 6 GW’a ulaştığını belirtirken "2019’un ilk yarısında sınırlı büyüyen sektörümüz ikinci yarıdaki düzenlemelerle hareketlendi." dedi. Sektörün her yıl 1.5-2 GW arası kurulum planladığını belirten Demirdağ, "Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi olan 15 GW’ı yakalarız." diye konuştu. Türkiye’de geçmişi ancak 2014 yılına kadar uzanan güneş enerjisi sektörü, 40 MW kurulu güç ile başlayan yatırımlarını artırarak büyümesini sürdürüyor. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yaşanan gelişmeler, elde edilen sonuçlar ve yapılan projeksiyonlar ışığında sektörün 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptığını söyledi.

Türkiye’nin güneşte 6 bin megavatlık kapasiteye ulaştığını belirten Demirdağ, sadece son 3 yıllık dönemde kurulu gücün yüzde yaklaşık 75 artış gösterdiğine dikkat çekti. "Yılın ikinci yarısında hareketlendi"

Sektörün 2019 yılının ilk yarısında mevcut lisanslı projelerin azalmış olması ve az sayıda lisanslı projenin hayata geçmesi nedeniyle sınırlı büyüdüğüne işaret eden Demirdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: "Güneş enerjisi sektörü, yılın ikinci yarısında çatı uygulamalarını kapsayan yeni lisanssız yönetmeliğinin yayınlanması, elektrik tarifelerindeki artışlar ve süresi biten lisanssız projelere ilave 3 aylık süre verilmesi ile hareketlendi. YEKA GES-3 (10 MW’lık parçalar halinde yaklaşık 40 ilde yerli malı kullanım karşılığı 1000 MW kapasite tahsisi) ihale şartnamesinin çok kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor."

"Kurulu güç 2019 sonu itibarıyla 6 GW‘a ulaştı"

Güneş enerjisi sektörünün 2014 yılında yaklaşık 40 MW’lık kurulumla hareketlenmeye başladığını hatırlatan Demirdağ, 6 yıllık gelişmeyi şöyle özetledi: "Sektörümüz 2017 yılında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. 2019 yılında yaklaşık bin 100 MW GES kurulum ile sene sonu toplam GES kurulu gücünün 6 bin MW’a ulaştı. Türkiye neredeyse sıfırdan başladığı güneş enerjisi sektöründe şirketlerin, devletin ve diğer tüm paydaşların katkılarıyla büyüyor. Biliyoruz ki daha yolun çok başındayız. Gidecek uzun bir yolumuzun olduğunu söylemek gerekiyor. Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi 15 GW’a ulaşmak. Güneş enerjisi sektörü altyapısıyla, deneyimiyle buna hazır, biz bu hedefi yakalayabiliriz. Sektörümüzün beklentisi, güneş enerjisine yatırımların devam ederek, her yıl düzenli olarak 1.5-2 GW arası GES kurulumunun gerçekleşmesi ve ilerleyen yıllarda da bu kurulum kapasitesinin sürekliliğinin sağlayacak bir pazarın oluşması. Sektörün beklentileri gerçekleşirse bu ivme hız kesmeden devam eder."