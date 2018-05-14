FİNANS

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2018 02:41 | Son Güncelleme

Muğla'nın Ortaca ilçesi belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. "Türkiye’nin En İyi İşi" projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak bölgeyi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşacak.

30 bin TL maaşla profesyonel turist arıyorlar

Turizm cenneti Muğla’da dünyaca ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, İztuzu Plajı’na, Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı. Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek 1 kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında 1 ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com projesinin Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

BAŞVURULAR SİTEYE

Gazete Habertürk'ün haberine göre 1 ay boyunca tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar tarafından karşılanacak olan profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin TL de maaş alacak. Başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak, 18 Temmuz’da ise Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve STK’lardan oluşan jüri profesyonel turisti seçecek.

Başkan Karaçelik “Plajlarıyla dünyada ödüller alan bir yeriz ama halen turizmde istenilen karşılığı göremediğimizi düşünüyoruz. Proje bunun için önemli” derken, projeyi yürüten isimlerden Fatih Akaslan da “Dil bilen, iyi fotoğraf ve video çekip iyi blog yazabilen bir gezgin arıyoruz” ifadesini kullandı.

bestjob

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
muğla ortaca profesyonel turist

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Erzurum'da iğrenç olay! 69 yaşındaki adam internet kafede yanına gelip...

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Soma faciasında madenci Erdal Kocabıyık’a tekme atan Yusuf Yerkel özür diledi

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

Yunanistan'da iltica hakkı alan darbeci Ahmet Güzel serbest bırakıldı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

PTT Messenger'da son durum! Testleri başarıyla sonuçlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz açıklaması

Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi İzmir'de hayatını kaybetti

Hindistanlı iş adamı Shrikant Gantate Joshi İzmir'de hayatını kaybetti

Başbakan Binali Yıldırım buğday alım fiyatını açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım buğday alım fiyatını açıkladı!

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.