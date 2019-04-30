30 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Dolar kuru ve ONS altındaki değer artışına paralel şekilde pozitif bir rota ile seyreden gram altın, haftaya yükselişle başladı. Bu hareketliliğin ardından, önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,20 primle 246 TL seviyesinde dengeye oturdu. 29 Nisan 2019 gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 primle 245,5 TL’den tamamladı. Gün içinde Kapalıçarşı’da çeyrek altın 396 TL’den, Cumhuriyet altını ise 1.642 TL’den satıldı. Bilindiği gibi geçen hafta ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimine gitmek için zemin hazırlamaya yönelebileceği spekülasyonu güçlenirken, açıklanan ABD 1. çeyrek büyüme verisi ile birlikte son 7 haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirmişti. Bu haftaya da bu yüksek rakamla başlayan altın, bu kazancını korudu.

Spot altın ise Cuma günü yüzde 0,7 ile Mart ayının başından bu yana kapanışta en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Hemen ardından düşüş eğilimli hareket yapmaya başlayan kıymetli metal, üst üste üçüncü ayı da düşüşe yönelerek geçirdi.

Asya piyasalarında negatif yönde hareketliliğine devam eden altının ons fiyatı ise % 0,09 değer kaybetti ve 1.284,85 Dolar seviyesinden işlem gördü. ABD-Çin arasında gerçekleştirilen olumlu yöndeki ticaret görüşmeleri, değerli metalin 3 günlük yükselişini durdurdu. 1.285 noktasından dirençle karşılaşan altının satışlarının arttığı görüldü. Uzmanlar, global piyasalarda risk iştahının aşağı yönlü hareketi, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin geri yönlü hareketi ile altının ONS fiyatında toparlanma gerçekleştiğini vurguluyor. Bu hafta, özellikle ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) taraflarından gelecek faiz kararlarının mercek altında tutulması gerektiği de ifade ediliyor. Bu kararların altının fiyatını olumlu desteklemesi bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanan 1. Çeyrek GSYİH verisi yıllık bazda %3.2 artmıştı. Bu oranın stoklar ve dış ticaretteki artıştan kaynaklandığını ifade eden analistler, bu iki kalemin oldukça oynak olduğunu söylüyor. Bu volatil hareketin yakın zamanda büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyorlar.

Teknik olarak altının ons fiyatında 1.288, 1.292, 1.295 ve 1.300 seviyelerine kadar ataklar bekleyen analistler, altının 1.275'in altında hareketliliğindeyse 1.282, 1.272, 1.270 ve 1.265 desteklerinin önemli olduğunu belirtiyor.