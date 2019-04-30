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30 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

30 Nisan sabah itibarı ile gram altın fiyatlarında ve ONS altında ne gibi değişimler oldu? Haftanın ikinci gününde altın fiyatları Kapalıçarşı ve serbest piyasada nasıl değişti? Altın, geçtiğimiz haftaya göre nasıl bir hareket eğilimi gösteriyor?

30 Nisan altın fiyatları: Çeyrek, yarım ve gram altın ne kadar?

Dolar kuru ve ONS altındaki değer artışına paralel şekilde pozitif bir rota ile seyreden gram altın, haftaya yükselişle başladı. Bu hareketliliğin ardından, önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,20 primle 246 TL seviyesinde dengeye oturdu. 29 Nisan 2019 gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 primle 245,5 TL’den tamamladı. Gün içinde Kapalıçarşı’da çeyrek altın 396 TL’den, Cumhuriyet altını ise 1.642 TL’den satıldı. Bilindiği gibi geçen hafta ABD Merkez Bankası FED’in faiz indirimine gitmek için zemin hazırlamaya yönelebileceği spekülasyonu güçlenirken, açıklanan ABD 1. çeyrek büyüme verisi ile birlikte son 7 haftanın en büyük yükselişini gerçekleştirmişti. Bu haftaya da bu yüksek rakamla başlayan altın, bu kazancını korudu.
Spot altın ise Cuma günü yüzde 0,7 ile Mart ayının başından bu yana kapanışta en büyük yükselişini gerçekleştirdi. Hemen ardından düşüş eğilimli hareket yapmaya başlayan kıymetli metal, üst üste üçüncü ayı da düşüşe yönelerek geçirdi.

Asya piyasalarında negatif yönde hareketliliğine devam eden altının ons fiyatı ise % 0,09 değer kaybetti ve 1.284,85 Dolar seviyesinden işlem gördü. ABD-Çin arasında gerçekleştirilen olumlu yöndeki ticaret görüşmeleri, değerli metalin 3 günlük yükselişini durdurdu. 1.285 noktasından dirençle karşılaşan altının satışlarının arttığı görüldü. Uzmanlar, global piyasalarda risk iştahının aşağı yönlü hareketi, 10 yıllık ABD tahvil faizlerinin geri yönlü hareketi ile altının ONS fiyatında toparlanma gerçekleştiğini vurguluyor. Bu hafta, özellikle ABD Merkez Bankası FED ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) taraflarından gelecek faiz kararlarının mercek altında tutulması gerektiği de ifade ediliyor. Bu kararların altının fiyatını olumlu desteklemesi bekleniyor. ABD’de Cuma günü açıklanan 1. Çeyrek GSYİH verisi yıllık bazda %3.2 artmıştı. Bu oranın stoklar ve dış ticaretteki artıştan kaynaklandığını ifade eden analistler, bu iki kalemin oldukça oynak olduğunu söylüyor. Bu volatil hareketin yakın zamanda büyüme üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkat çekiyorlar.
Teknik olarak altının ons fiyatında 1.288, 1.292, 1.295 ve 1.300 seviyelerine kadar ataklar bekleyen analistler, altının 1.275'in altında hareketliliğindeyse 1.282, 1.272, 1.270 ve 1.265 desteklerinin önemli olduğunu belirtiyor.

29 Nisan Piyasalar Kapanırken

Piyasa kapanırken KMKTP, standart altının kilogramının 244.400 TL’ye gerilediğini açıkladı. Piyasada en düşük değer olarak 244.200 TL ve en yüksek değer olarak da 244.900 TL’yi gören standart altının kilogram fiyatı da Cuma günkü kapanışa göre %0,04 azalışla 244.400 TL’den tamamlanmış oldu. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 150 milyon 317 bin 221,63TL, işlem miktarı ise 615,92 kilogram oldu.

30 Nisan Salı günü itibarı ile hafta içinde gram altının yükselişinin de devam etmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan analistler, altının gram fiyatı, 247 lirayı yukarı yönlü aşar ise 250 lirayı test edeceğini, düşüş yaparsa 242 liraya kadar gerileyebileceğini vurguluyor.

Altın (ONS) Alış 1283,58 TL satış 1283,76 TL
Cumhuriyet Altını Alış 1616,00 TL satış 1640,00 TL
Yarım Altın Alış 785,15 TL satış 805,00 TL
Çeyrek Altın Alış 393,81 TL satış 402,50 TL
Reşat Altını Alış 1616,00 TL satış 1640,00 TL
22 Ayar Altın TL/Gr Alış 224,47 TL satış 224,51 TL
18 Ayar Altın TL/Gr Alış 179,67 TL satış 179,71 TL
14 Ayar Altın TL/Gr Alış 140,29 TL satış 140,32 TL

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