30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Havran ilçesine bağlı kırsal Kalabak mahallesinde yaşayan Nursel Şahin, köy yaşımı içerisinde ekşi mayalı ekmeğini kendisi yapıyordu. 2 çocuk annesi Şahin’in yaptığı ekmekler zamanla komşuları tarafından da sevildi. Bazı komşularının ekmek yapmak yerine kendisinden almak istediğini söyleyen Şahin, "Eşim çiftçiydi, ben de böyle bir ek gelir olabilir düşüncesiyle komşularıma satışa başladım. İlerleyen zamanlarda çoğu insan ekmeğini benden almaya başladı. Gelen misafirler, komşularımın arkadaşlarının talebiyle satışlar arttı ve zamanla çevre köylerine yayıldı" dedi.

30 yıl önce evinde ekmek yaparak satan, yaklaşık 20 yıl önce de dönemin Kalabak köyünden ayrılarak, eşi Ramazan Şahin ile Havran ilçe merkezinde açtığı fırın ile üretime başlayan Nursel Şahin, burada köylü pazarında ekmek satmaya devam ettiklerini söyledi. Şu an 3 fırın işleten Şahin, ekşi mayalı ekmeğin pazarda büyük rağbet gördüğünü, Havran’daki bakkallardan da talep geldiğini ve toplu ekmek vermeye bu şekilde başladıklarını söyleyen Şahin, şunları söyledi: