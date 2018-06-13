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300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

Milyonlarca emekliyi kapsayan emekli bayram ikramiyelerinden 17 özel emeklilik sandığındaki 300 bini aşkın emekli yararlanamayacak.

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Emekliye iki bayramda biner lira ikramiye verilirken, Türkiye'de bu haktan yararlanamayan yaklaşık 300 bini aşkın emekli bulunuyor.

Ödemenin yapılmaması halinde emeklilerin aylık 166 lira kayba uğrayacağı belirtilirken özel emekli sandıklarını yıllık 300 milyon liralık ek yük korkusu sardı.

SADECE SGK'LILAR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) dışında 10 banka, 6 sigorta şirketi ile TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının dahil olduğu 17 emekli sandığı bulunuyor. Bu sandıklardan 300 bini aşkın emekli aylık alıyor. Yasayla kalıcı hale getirilen yıllık 2 bin liralık bayram ikramiyesi sadece SGK'dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emekliyi kapsıyor. Yasaya göre çalışırken SGK'ya prim ödeyerek emekliliğe hak kazanan bu emeklilerin ikramiyeleri Hazine'den ödeniyor.

ADALETSİZLİK OLDU

SGK dışındaki özel sandıklara prim ödeyerek emekli olan 300 bin kişi ise yasa kapsamına girmediği için bayram ikramiyesinden yararlanamıyor. Bu emekliler çalışırken primlerini özel sandıklara ödedikleri için maaşlarını SGK'dan değil kendi özel sandıklarından alıyorlar. Dolayısıyla bu emeklilere bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceğine SGK'nın değil sandık yönetimlerinin karar vermesi gerekiyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in hbaerine göre, bayram ikramiyelerini alamayacak olan sandık emeklileri, bu durumun kendileri için büyük bir haksızlık olduğunu ve adaletsizliğe yol açtığını belirterek özel sandık emeklilerinin de kapsama alınmasını istiyorlar.

2008 yılında 3 sosyal güvenlik kurumu birleştirilirken özel sandıkların da aynı çatıda toplanmasına karar verildiğini ancak bunun sürekli ertelendiğini belirten emekliler, ya kendilerine de Hazine'den ödeme yapılmasını ya da ödeme için özel sandıklara talimat verilmesini istiyorlar Gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine Türkiye Bankalar Birliği'nin üyesi olan bankaların durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na sorduğu, SGK'nın ise “İkramiye konusu her sandığın kendi kararına bağlı olan bir konu. O sandıkların her biri ayrı bir SGK gibi. Parası olan, mali durumu iyi olan sandık karar alırsa ödeyebilir. Biz onlara ödeyin ya da ödemeyin diye talimat veremeyiz” yanıtı verdiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emekli ikramiye özel emeklilik sandığı

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
CHP GELİRSE ALAMAYIZ GERCEKLER
DOĞRU BİR KARAR.ÖZEL EMEKLİ SANDIĞINA BAĞLI OLAN EMEKLİLER YÜKSEK MAAŞ ALİYOR.AYRICA DEVLETLE HİÇBİR BAĞI YOK.PRİMLERİ KENDİNE ÖZEL BİRİKTİRİLMİŞ SİSTEM.
BU HÜKÜMETİN SAÇMALIKLARINDAN BİR TANE DAHA ÖZEL SANDIK EMEKLİLERİNE BAYRAM İKRAMİYESİ YOKMUŞ AMA MAAŞ ZAMLARINA SGK KRİTERLERİNİ UYGULAT İLAÇLARI TBB LİSTESİNDEN ÖDET YILLIK İZİNLERİ SGK YA TABİ TUT SONRA KALK İKRAMİYE VERMİYORUM DE EEEE BUNUN DA BİR KARŞILIĞI OLUR ELBETTE 24 HAZİRANDA
özel sandığa tabi çalışanlar, hem çalışırken yüksek maaş, hem emeklilikte yüksek ikramiye ve maaş alıyor. o zaman haksızlık olmuyor. şimdi haksızlık oluyor. özel sandığa tabiler o zaman bağlı oldukları sandıklar 5 er bin tl versin. sandıkları bilir..
Kardeşim zaten ssk dan emekli olmayan bir kişiye bağlı bulunduğu sandık ister ikramiye verir ister vermez..buna devlet karışamazki..çünkü onlar devlet bünyesinde emekli deyil..özel emekliler..
kul hakkımı??? neeeeeee duymadım:::::
YANLIŞ OLAN İKRAMİYEDİR. DOĞRUSU MAAŞLARA GERÇEKÇİ ZAM YAPILMASIDIR. RTE VE AKP KORKU DAĞLARI SARINCA İKRAMİYE YUMURTLADILAR. ÖZEL SİGORTADAN GÜVENLİKĞİNİ SAĞLAYANINDA HAKKI ORADAN ÖDENİR.DEVLETE PRİM ÖDEMEYENE OLMAZ.
resmen saçma bir haber özel sigortadan emekli olana da mı versin devlet başlık zaten komplo gibi
milyonlarca suriyeliye milyar dolarlar harcandı ama kendi emeklimize bin lirayı cok görüyorlar yazıklar olsun. halbuki bircok emeklide akpye oy veriyor
bu vermiş oldukları paralarda ilerki alacakları olan maaşlarından kesilecek..
SENİ EMEKLİ EDEN SANDIKTAN HAKKINI ARARSIN
dogrusu parayı toplayan sandıkların ödemesidir
NORMAL OLAN BUDUR BENCE. HEM DEVLET HEM ÖZEL EMEKLİLER İKİ KEZ Mİ ALACAK ?
Reis gene son dakika golü attın
ONLARDA BAŞTA KENDİ TERCİH ETTİKLERİ SANDIKTAN TALEP ETSİNLER, BURDA BİR SIKINTI YOK, KONUYU SAPTIRMAYADA GEREK YOK , SÖZCÜÜÜÜÜ
HİÇTE ADALETSİZLİK DEĞİL EMEKLİ OLANA KADAR PARAYI DEVLETE Mİ ÖDEDİ DE DEVLETTEN İSTİYOR PARAYI NEREYE ÖDEDİYSE GİTSİN ORDAN ALSIN.DEVLET SONUNA KADAR HAKLI
ÖZEL KURUM EMEKLİLİĞİ DİYORSUN SONRA DEVLET İKRAMİYE VERSİN DİYORSUN YA HİÇ Mİ KAFAN ÇALIŞMIYOR ÖZEL KURUM EMEKLİ OL DEVLET PARA İSTE YUH ARTIK BU DÜŞÜNCEYE
konuyu hemen çarpıtmayın.özel emeklilikten develete ne var.
Deveye sormuşlar neden boynun eğri diye..nerem doğru ki demiş...AKP iktidarı da aynen böyle..geçmişten beter
verdiğimi nasıl geri alırım hesapları bunlar.bakalım hak kazananlarıda ilerde neler bekliyor.göreceğiz.
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