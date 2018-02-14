FİNANS

300 koyun projesi detayları ortaya çıkmaya başladı

14 Şubat 2018 09:45

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 300 koyun projesinde önceliğin köylerde yaşayanlar olduğunu söyledi.

300 koyun projesi detayları ortaya çıkmaya başladı
Bakan Fakıbaba, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki "Tarım Zirvesi Kars" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kars ve bölgenin tarım ile hayvancılık için önemli olduğuna işaret etti.
 
Üreticilere dağıtılacak "300 Koyun Projesi"nin devam edeceğini belirten Fakıbaba, üreticinin kazanması adına koyun sayısını da az tutmadıklarını ifade etti.
 
 
 
Fakıbaba, bu proje ile yılda en az 300 kuzu elde edilmesinin hedeflendiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:
 
"Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."
 
Fakıbaba, bunun Türkiye'nin projesi olduğuna işaret ederek, "Hayvancılığın, tarımın önünün açık olduğunu görüyorum, teşhisler konulmuştur, konulmaya da devam edecektir." dedi.
 

 

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Okuyucu Yorumları55 yorum
  • 38 Oy
    başka biri de çıksın desin ki ben de 400 koyun veriyorum.Yalandan kim ölmüş. İKİ aileye versin 400+400=800 x200(200 maksimum bir kuzu ücreti)=160 000 tl.masraf sonra YILLARCA GÜNLERCE REKLAM 400 KOYUN 400 KOYUN :)))))
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  • 31 Oy
    Çok saçma, köyde genç mi kaldı? Tersine göçü sağlamak için tam tersine şehirden köyüne dönene teşvik vermek lazım. Herşeyi deneme yanılma metoduyla yapıp ülkeye zaman kaybettiriyorsunuz. Bir an önce makam odalarınızdan çıkıp ülke gerçekleri ile yüzleşin.Etrafınızdaki çıkar çemberini kırın diyeceğim ama bu bakan arkadaş karısının şöförünü danşman yapmıştı.Böyle bir adamın aldığı karara kim inanacak?????
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  • 25 Oy
    burda ki sorun geri döneklerin kendi üzerine arazi olmayızdır ya babasının yada dedesinin üzerinedir o yüzden bu proje tutmaz önce buna çözüm bulmaları gerekir
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  • 29 Oy
    ha şimdi oldu köylü anlar koyun bakmayı sen adama köyüne döndersen o iş ranta dönüşür zati proje başarılı molursa adam döner o işi yapar birde işi bilmesi çok önemli adam hayvan bakmayı bilmiyorsa işi zor hepsi telef olur yazık
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  • 32 Oy
    bana 300 akp li verinde köyde besleyeyim.Bunun açıklaması budur
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  • 7 Oy
    @can_sevgiyle TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURULALI SİZİN GİBİ AYNI YERDE OTLAMAYA ÇALIŞANLARA NE DEMELİ "DP" GİDER "AP" GELİR O GİDER ANAP GELİR O GİDER DOĞRU YOL GELİR O GİDER RFAH GELİR O GİDER AKPARTİ GELİR MERAK ETME ZAMANI GELİNCE BİZLER AKP YİDE GÖNDERİR YENİSİNİ GETİRİRİZ SİZ OTLAMAYA DEVAM EDİN
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  • 19 Oy
    Her ilde sadece 20 kişiye verilecek. Peki kim bu 20 kişi? Evi ve arazisi olan ve bunların üzerinde hiçbir ipotek borcu olmayan kişiler. Aynı zamanda işin içerisine siyaset girerse yandaşlık koyundaşlık olur gider. Bir başka nokta ise, bu koyunları TİGEM verecekmiş. Bu şu demek oluyor, yine ülke içindeki koyunlar bir yerden başka bir yere geçecek, ülkedeki toplam koyun varlığı artmamış oluyor. Vergisiz ithalat yapılmalı öyle dağıtım yapılmalı 100 koyun verilmeli, ve biz neden doğu avrupanın çıkma koyunlarına mahkumuz? Neden Fransa ve Almanya ithalata kapalı? Getirin kalitelileri görün etkiyi...
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  • 19 Oy
    Kardeşim çiftçi yemde mazot ta vergi kaldır yatlara almıyorsun mazot vergisi
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  • 22 Oy
    Ya şu MAN belgeleri sahte diyenler evrakları mecliste yırtanlar hiç çıkıp milletten özür dilemeyecekmi,300 koyun vermenize gerek yok zaten herkese koyun.
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  • 15 Oy
    lan bunlar 17 yılda sadece teşhisi koymuşlar 17 yılda da çözerlerse vay halimize bu kusbeyinlilerin elinde oyuncak olduk
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  • 15 Oy
    dikkat yandas sagda al sana 300 koyun ye keyfine bak
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  • 16 Oy
    öncelik akp ye kayıtlı olanların.hani şu satırlı,palalı,kefenli dolaşan,portakal bıçaklayanlar var ya,işte onların...
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  • 9 Oy
    koyunları ithalmı edeceksiniz ? neden bedava veriyorsunuz
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  • 8 Oy
    İyi ama koyunlar kendi kendilerine üreyemez ki. Her koyuna bir koç olmasa bile, her 20 koyuna falan 1 koç gerekecek. 15 koçu nerden bulacak zavallı besici? Her biri 1000 liradan satın alında toplam 15 bin lira gerekiyor koçlar için. Gel de buradan yak...
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  • 7 Oy
    Evet Yine Yanılmadık 300 Koyun Projesinde İlk Yanlama Geldi Öncelik Köylerde Yaşayanların Olacakmış Yani Şehirden Köye Gidecek Olan Gençlere VS Değil :D
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  • 11 Oy
    vallahi millet o 300 koyunu nasıl nakite çeviririm hesabı yapıyo siz millet köyde kalsın derdindesiniz bu işi yapana değilde işin ucunda hızlı para var diyene yarıycak bu uygulama yazık...
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  • 11 Oy
    Türkiye'de bakanlık olupta çalışmayan bakanlıklardan biri de tarim. eğitim ve adalet ile birlikte :)
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  • 6 Oy
    il başına 6172 koyun düşüyor. Bu ne demek her ile eşit dağıtılsa 20 kişi faydalanacak. İlçe ve Köy dağılımlarını işin içine katarsak rakam daha da küçülüyor. 500 bin bence az bir rakam, en az 2 milyon olmalı dağıtım sayısı. Önümüzdeki sene proje başarısına göre sayı artırılabilir.
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  • 6 Oy
    SAYIN BAKAN PROJENİZ İYİ/GÜZEL DE UYGULANABİLİRLİĞİ YOK MAALESEF. KOYUNLARI KAÇA VERECEĞİNİZ BELLİ DEĞİL. 1000 LİRADAN VERSENİZ 300 BİN LİRA EDER. TEK ŞART TARLASINI İPOTEK EDECEĞİZ DİYORSUNUZ. Kİ ŞEHRE GÖÇEN/GÖCECEKLERİN BU KADAR TARLASI OLSAYDI ZATEN ÇÖMEZDİ. AYRICA 300 KOYUN VE KUZUSU İÇİN, YEM VE SAMAN İÇİN DAM/AĞIL GEREK. BUNUN İÇİN EN AZ 150-200 BİN LİRA GEREK. BU PARAYI NERDEN BULACAK? BU YÜZDEN 300 KOYUN DEĞİL, 25 VE 50'NİN KATLARI OLMALIDIR Kİ GÜCÜ OLAN İSTEDİĞİ KADAR ALABİLSİN/BAKABİLSİN. KUZULAR 700-800 LİRADAN ALACAĞINIZ, ERKEKLERİ KESİME GÖNDERECEKSENİZ, DİŞİLERİ NE OLACAK?
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  • 8 Oy
    Yandaş koyunlara verilecek
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  • 11 Oy
    bu koyunlar kime verilecek. köydeki zenginlere yada ağalara. adamın 400 dönüm tarlası olacakta hayvan verecekler. maksat zengini dahada zengin etmek
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  • 4 Oy
    ülkenin elle tutulur bir tarafı kalmadı,
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  • 5 Oy
    YİNE zengine yatırım SYN BAKAN 300 DEĞİL 80-100 ARASI VERİN VE ŞART KOŞUN SÜRÜ SAHİBİ AİLEDEN BİR KİŞİ ASGARİÜCRETTEN SGORTALI FAKAT 2/3 MAAŞ ALSIN 300 KOYUN ZOR BESLENİR 100 İYİ FAKAT 80 NİN ALTINA DÜŞÜRÜRSE SİGORTASINI VE MAAŞI İPTAL EDİN
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  • 5 Oy
    300 KOYUNU ALIRIM SİZİN VERDİĞİNİZ PARAYLADA ÇOBAN TUTAR ŞEHİRDE YAŞARIM NEYE YARADI DÜŞÜNÜN
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  • 9 Oy
    kimlere verdiğinizi biliyoruz. Gerçekler buradan yazsam, yaźamam korkuyorum...
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  • 3 Oy
    başvurular ne zaman ve nereden yapılacak
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  • 6 Oy
    20 dönüm arazi ekenede 2/3 asgari ücret ve sgorta yapın arazisini 3 yıl ekmeyenin arazisine el koyun BUNLARDA TEK ŞART KÖYDE İKAMET OLSUN
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  • 1 Oy
    10 adet büyük baş anaç süt ineği besleyenede asgari ücretin 2/3nü verin 8 düşerse iptal edin
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  • 0 Oy
    niyet var çözüm yok.lutfen gündemi meşgul etmeyin
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  • 0 Oy
    fakı baba koyunlarına askari üçretli çaban arıyor yani koyunlar köylünün olmayacak borç veriyor bu koyunlara en az üç kişi lazım sadece bir kişi sigortalı olacak köylü dört senede ancak yarısını öder bu üç kişi dört sene sonra kişi başina ancak elli koyun düşer yani zarar proje tamamıyla seçim yaptırımı olduğunu anlıyoruz bak ahmet almış bizde akp den koyun alalım havasıdır
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  • 0 Oy
    yakında secım var bunlar onun işaretı koyun moyun vermezler bunlar cın fıkırlıler
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  • 0 Oy
    Her şey güzel de hep aynı işi yapıyorsunuz. Ortaya bir şey atıp içeriğini millete sunmuyorsunuz ilgilenen her kez ilgili ilgisiz yerleri dolaşıp bilgi almaya çalışıyor.
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  • 0 Oy
    yandaş falan almayacak bunları.hatta çoğunluğunu kürtler alacak.ailenin arastırılıp hdpli olmayanlara ve sempatizan çıkmayanlara verilmesi uygun olur.malesef seçici olmak lazım.ailesinde terörist olana verilmemesi en doğalı
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  • 0 Oy
    Koyun mu. Hem de 300 tane mi...
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  • 0 Oy
    benim ödediğim vergiyle birilerini ihya ediyorlar haram olsun
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  • 0 Oy
    hayvancılığın yapılabilmesi için terorün bitmesi şart.bu proje teror olmayan bölgelerde alt yapısı yapıldıktan sonra uygulanabilir.
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  • 0 Oy
    gene devleti sömürmenin bir yolu daha. önüne gelen sahte müracatlarla alır koyunları ohh. bende vergi öderim usülüne uygun
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  • 0 Oy
    bu haber ilk çıktığında şehirden köye geri dönüyoruz diye sevinen naralar atanlar burda mı hala))
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  • 0 Oy
    Köye 300 er sahipsiz kedi bırakırlar anca.Bunlar neyi düzgün yaptılar ki.Akpliler malı götürür.Koyunlar çifflikbank gibi sanaldır.
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  • 0 Oy
    her ilçeye 1 tane verilecek bide proje sunacan yani zaten yandaşlara gitmiş bile hayırlı olsun..
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  • 137 Oy
    ne içiyon böyle...acaip kafa yapyor...
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