300 koyun projesi detayları ortaya çıkmaya başladı

Bakan Fakıbaba, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki "Tarım Zirvesi Kars" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Kars ve bölgenin tarım ile hayvancılık için önemli olduğuna işaret etti.

Üreticilere dağıtılacak "300 Koyun Projesi"nin devam edeceğini belirten Fakıbaba, üreticinin kazanması adına koyun sayısını da az tutmadıklarını ifade etti.

Fakıbaba, bu proje ile yılda en az 300 kuzu elde edilmesinin hedeflendiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Hesaplarını yaptık, 300 kuzu sizin olacak, ancak bunu bütün arkadaşlara verecek değiliz. Bu yıl 500 bin koyun vereceğiz, önümüzdeki yıl da 500 bin vereceğiz ve devam edecek. Buradaki amacımız şehirdekileri köye getirmek değil, öncelikle köydeki arkadaşlarımızın şehre gitmesini önlemek. Öncelikle bu hak sizin olacak. Hatta hanımefendileri sigortalı edeceğiz. Anne şehre gitmeyince baba da evlat da oradan ayrılmayacak."

Fakıbaba, bunun Türkiye'nin projesi olduğuna işaret ederek, "Hayvancılığın, tarımın önünün açık olduğunu görüyorum, teşhisler konulmuştur, konulmaya da devam edecektir." dedi.