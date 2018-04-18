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300 koyun teşviki için başvuru sonuçları açıklandı! İşte kazananlardan istenen belgeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kentlerden köylere geri dönüşü teşvik etmek için yapılan 300 koyun projesine yapılan başvurular değerlendirildi. Projeye başvuranlar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlardı ki sonunda beklenen açıklama geldi. 300 koyun projesine başvuru sonuçları TİGEM tarafından açıklandı ve başvurusu olumlu sonuçlananlardan istenilen belgeler yayımlandı.

300 koyun teşviki için başvuru sonuçları açıklandı! İşte kazananlardan istenen belgeler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba'nın duyurduğu 300 koyun projesi büyük ilgi görmüştü. Kentten köye geri dönüşü teşvik amaçlı olarak 300 koyun artı maaş projesine yapılan başvuruların değerlendirilmesi gerçekleşti. Sonuçlar başvuru sahiplerine e-posta ve SMS oluyla bildirildi.

SON TARİH 24 NİSAN

300 koyun projesine başvurusu olumlu sonuçlananlar süreci tamamlamak için aşağıda sıralanan belgeleri İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU SAHİPLERİNDEN İSTENEN BELGELER

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi,

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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