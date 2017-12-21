306 milyar dolarlık maddi kayıp yarattı!

Dünyada doğal felaketlerin yol açtığı maddi kayıp, 2017'de bir önceki yıla oranla yüzde 63 artarak, 306 milyar doları buldu. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Swiss Re'nin araştırma kolu Sigma'nın açıkladığı raporda, 2017'nin 10 yılda dünyada doğal felaketlerin en büyük mal kaybına yol açtığı yıllardan biri olduğuna dikkat çekildi.

Amerika kıtası, doğal felaketlerden en çok etkilenen bölgeler arasında ilk sırada yer aldı.

Özellikle ABD ve Karayipler'i vuran kasırga felaketleri Meksika'daki deprem ve California'daki yangın sonucu milyarlarca dolarlık kayıp yaşandı.

2017, 2005'ten sonra kasırgaların en büyük maddi kayba yol açtığı yıl oldu. Harvey, Irma ve Maria kasırgaları sonucu yaşanan maddi kayıp 90 milyar doları aştı.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE BASKI YARATTI

Sigma'nın araştırmasına göre, doğal felaketler sigortacılık sektörü üzerinde de büyük bir baskı yarattı. 2017'de sigortalanan maddi kayıpların miktarı, geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 136 milyar dolara ulaştı.

Öte yandan doğal felaketler sonucu can kaybının, önceki yıllara göre belirgin bir artış göstermediği açıklandı. Rapora göre, bu yılki doğal felaketlerde 11 binden fazla insan hayatını kaybetti ya da kayboldu.