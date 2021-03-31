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31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum | 31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.03.2021 07:58 | Son Güncelleme

Haftanın üçüncü işlem gününde altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber bir süredir aynı seyirde ilerleyen altın fiyatları da harekete geçti. 30 Mart günü 14 ayar bilezik gram fiyatı günü 256 TL seviyelerinde kapatırken, 22 ayar altın bilezik gram fiyatı ise 410 TL seviyelerinden işlem gördü.

Geçtiğimiz hafta alınan kararlar sonrası ani bir yükselişe geçen Dolar ve Euro fiyatlarından sonra altın piyasaları da oldukça hareketlendi. Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, sessizliğini bozdu. Dalgalı bir eğilimle devam eden altın piyasasında 31 Mart itibari ile 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarındaki son durum da yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 418,01 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 31 Mart itibarıyla %0,23 azalışla 416,57 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 408,25, en yüksek 419,11 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 410,28 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 416,57 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 342,03 ile başlayan 18 Ayar Altın, 31 Mart itibarıyla %0,33 azalışla 340,52 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 326,78, en yüksek 335,47 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 328,40 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 340,52 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 266,01 ile başlayan 14 Ayar Altın, 31 Mart itibarıyla %0,14 azalışla 265,32 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 255,16, en yüksek 261,94 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 256,42 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 265,32 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 445,18TL SATIŞ: 449,35 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 721,44 TL SATIŞ: 737,59TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.443,20 TL SATIŞ: 1.476,69 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.877,30 TL SATIŞ: 2.931,80 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.877 TL SATIŞ: 2.932 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 2.932 TL SATIŞ: 2.999,64 TL
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