31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarında son durum | 31 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Geçtiğimiz hafta alınan kararlar sonrası ani bir yükselişe geçen Dolar ve Euro fiyatlarından sonra altın piyasaları da oldukça hareketlendi. Bir süredir durgun bir şekilde ilerleyen altın fiyatları, sessizliğini bozdu. Dalgalı bir eğilimle devam eden altın piyasasında 31 Mart itibari ile 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarındaki son durum da yatırımcılar tarafından araştırılıyor.