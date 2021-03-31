31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? 31 Mart gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Bir süredir aynı seyirde ilerleyen altın fiyatları, yaşanan hareketlilikten sonra dalgalı bir seyir izlemeye başladı. Çeyrek altın 30 Mart günü 724 TL seviyelerinde günü kapatırken, 31 Mart itibariyle 721 TL’den işlem görüyor. Yarım altın ise 1,443 TL’den işlem görüyor. Peki 31 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?