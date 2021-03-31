31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 31 Mart Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Milli Piyango İdaresi'nin Çarşamba ve Pazar günleri düzenlediği Şans Topu oyununda bu haftanın ilk çekiliş sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. 31 Mart 2021 Şans Topu çekilişi bu akşam 20:00'da Mp Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar ise çekilişin ardından millipiyangoonline adresinde yer alacak. İşte, 31 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları...

31 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu oyununda, bu akşamın talihlileri saat 20.00’da gerçekleşecek olan çekilişin ardından belli olacak. Çekilişi anlık olarak takip etmek isteyenler ise MP Tv kanalı üzerinden sonuçları izleyebilecek. Çekiliş sonuçları ise millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak.

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ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda, bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.