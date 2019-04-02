31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

İşte ilçe nüfusuna göre değişen maaşlar

Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor.

Belediye başkanlarının maaşları 2015 yılından itibaren bütçe kanunlarıyla yapılan 2280 ilave ile 232.280 gösterge üzerinden brüt olarak hesaplanıyor. Gösterge rakamları, her 6 ayda bir artırılan memur maaş katsayısıyla çarpılarak brüt maaş bulunuyor. Bu rakamdan öncelikle yüzde 5 oranında genel sağlık sigortası (GSS) primi ile yüzde 9 oranında maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor.

NÜFUSA GÖRE BAŞKANLARIN NİSAN AYI MAAŞLARI: 2 milyondan fazla nüfuslu yerlerde maaş 24 bin 068 TL

1 milyon ila 2 milyon nüfuslu yerlerde maaş 19 bin 929 TL

500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde maaş 16 bin 351 TL

250 bin ile 500 nüfuslu yerlerde maaaş 14 bin 214 TL

100 bin ile 250 bin nüfuslu yerlerde maaş 12 bin 014 TL

50 bin ile 100 bin nüfuslu yerlerde maaş 10 bin 363 TL

10 bin ile 50 bin nüfuslu yerlerde maaş 8 bin 163 TL

10 bin nüfuslu yerlerde maaş 7 bin 063 TL