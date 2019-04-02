FİNANS

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2019 11:28 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerde kesin olmayan sonuçlar YSK tarafından duyuruldu. YSK Başkanı Güven, itirazların olmadığı yerlerde belediye başkanlarına mazbatalarının hemen verileceğini duyurdu. İtiraz olan yerlerde ise itiraz süresi beklenecek, güncel sonuca göre seçimin galibi belediye başkanları duyurulacak. Peki, belediye başkanları yeni dönemde ne kadar maaş alacak?

Belediye başkanlarının aldıkları maaşlar, yönettikleri il ya da ilçenin nüfusuna göre değişiyor.

İşte ilçe nüfusuna göre değişen maaşlar

Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Kanuna göre, belediye başkanlarının maaşları, görev yaptıkları yerin nüfusuna göre değişiyor. Yasada nüfusu 2 milyonun üzerinde olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlarının maaşları 230.000 gösterge ile belirleniyor.
Belediye başkanlarının maaşları 2015 yılından itibaren bütçe kanunlarıyla yapılan 2280 ilave ile 232.280 gösterge üzerinden brüt olarak hesaplanıyor. Gösterge rakamları, her 6 ayda bir artırılan memur maaş katsayısıyla çarpılarak brüt maaş bulunuyor. Bu rakamdan öncelikle yüzde 5 oranında genel sağlık sigortası (GSS) primi ile yüzde 9 oranında maluliyet, yaşlılık, ölüm (MYÖ) sigortası primi kesiliyor.

NÜFUSA GÖRE BAŞKANLARIN NİSAN AYI MAAŞLARI:

NÜFUSA GÖRE BAŞKANLARIN NİSAN AYI MAAŞLARI:
2 milyondan fazla nüfuslu yerlerde maaş 24 bin 068 TL
1 milyon ila 2 milyon nüfuslu yerlerde maaş 19 bin 929 TL
500 bin ile 1 milyon nüfuslu yerlerde maaş 16 bin 351 TL
250 bin ile 500 nüfuslu yerlerde maaaş 14 bin 214 TL
100 bin ile 250 bin nüfuslu yerlerde maaş 12 bin 014 TL
50 bin ile 100 bin nüfuslu yerlerde maaş 10 bin 363 TL
10 bin ile 50 bin nüfuslu yerlerde maaş 8 bin 163 TL
10 bin nüfuslu yerlerde maaş 7 bin 063 TL

MUHTARLARIN MAAŞI

MUHTARLARIN MAAŞI
Köy ve mahalle muhtarlarına 14750 gösterge üzerinden maaş ödeniyor. Bu göstergenin memur maaş katsayısı ile çarpımı üzerinden hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Yeni seçilecek muhtarlar haziran ayına kadar bin 911 lira, temmuz ayından sonra ise en az 2 bin 7 lira alacaklar.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçim belediye başkanları maaş YSK

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı tebrik etti

İşte dolarda son durum

İşte dolarda son durum

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Altında bu seviyeye dikkat!

Altında bu seviyeye dikkat!

EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Milyonları ilgilendiriyor! O süre uzatıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

EPDK açıkladı! Elektriğe zam geldi mi?

Tezgahlarda balık çeşitliliği arttı, fiyat düştü

Fiyatı 15 liraya kadar düştü!

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altında bu seviyeye dikkat!

Bankalara finansal raporlarını elektronik ortamda sunma zorunluluğu

Bankalarda değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

İstanbul’da Mart ayının zam şampiyonu lahana oldu

İşte mart ayının zam şampiyonu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.