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3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum…

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2019 09:01 | Son Güncelleme

Kamu görevlilerin gözü kulağı 3600 ek göstergede. Maaşları ve ikramiyeleri doğrudan etkileyecek ek göstergede son durum nedir?

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Maaşlar ne kadar olacak? 3600 ek göstergede son durum…

Kamuda çalışanlar uzun süredir 3600 ek gösterge ile ilgili yapılan açıklamaları takip ediyorlar. 3600 ek gösterge nedir ve memur maaşları bu durumdan nasıl etkileniyor. Konu ile merak edilenler yazının devamında.

3600 ek göstergenin kapsamıyla alakalı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memur maaşlarını, emekli aylıklarının hesaplanmasını ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge bütün bu kalemlerin daha da yüksek olmasını sağlayacak. Ek göstergelerin yüksek olması demek aylık ve ikramiyelerin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Memurlar bulundukları ünvanların1’inci derece kadrolarının ek göstergelerinin yüksek olmasını talep ediyorlar. Ek göstergesi 2500 olan bir memur ile 3600 olan bir memurun zam oranı ve maaşı da değişik olacak. 657 sayılı kanuna göre çalışan polis, hemşire, öğretmen, din görevlisi gibi birçok iş grubunda çalışanlar ek göstergelerinde olacak artışı bekliyor.

EK GÖSTERGE MAAŞLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Şu anda hizmet yapan dört meslek grubunun emekli aylığı 3000 ek göstergeye tabi. 25 yıl hizmet süresi bulunan ve 1/4’ünden emekli olanların aylığı 2 bin 950 lira olarak eşitlenecek. Hemşirelerin şu an 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin halen 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin ise 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. Hizmet süresi 30 yıl olan ve ek göstergesi 3000’den 3600’a çıkartılanların emekli aylıklarında 641 TL artış olacak. 25 yıl hizmet süresi bulunan ve 2200 ek göstergeden 3600’a çıkanların ise emekli aylık miktarları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya yükselecek. Ek göstergesi 2200’den 3600’a yükselen ve 30 yıl hizmet süresi bulunan kişilerin ise emekli aylıkları 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak. Ek gösterge bekleyenlerin içinde 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi var.

EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

3600 ek gösterge ile yapılan çalışmaların taslağının kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine taşınması bekleniyor. Kamuda çalışan bir kesimi ilgilendiren bu tasarının Meclis’e gelmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile konu ile ilgili diğer bakanlıkların çalışmaları son hızla devam ediyor.

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3600 ek gösterge maaş kamu

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