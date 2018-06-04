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Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 09:36 | Son Güncelleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yapılacak düzenlemeyle 3600 ek göstergelerden söz konusu görevlerden emekli olanların da faydalanacağı müjdesini verdi.

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ek gösterge artırımının kamudan emekli olanlara da yansıtılacağını bildirdi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Ağbal, "Böylece bu görevlerden emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

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emeklilik göstergesi emeklilik maliye bakanı

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