Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ek gösterge artırımının kamudan emekli olanlara da yansıtılacağını bildirdi.

Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Ağbal, "Böylece bu görevlerden emekli olan ve bundan sonra emekli olacak kamu görevlilerimizin maaşları önemli oranda artacak" ifadelerini kullandı.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.