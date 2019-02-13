FİNANS

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.02.2019 14:04 | Son Güncelleme

AK Parti'li Bülent Turan, "3600 ek gösterge talebi, Meclis takvimi uygun olursa seçimden önce çıkarılacak" dedi.

3600 ek gösterge seçimden önce Meclis'e gelebilir

AK Partili Bülen Turan, son dönemlerin en çok merak edilen konularından biri olan 3600 ek gösterge için açıklamalarda bulundu.

Turan, TBMM takviminin uygun olması halimde seçimden önce bu konudaki yasanın çıkarılabileceğini söyledi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını bekliyor.


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Anahtar Kelimeler:
3600 ek gösterge Bülent Turan meclis

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Okuyucu Yorumları 137 yorum
polisler hemşireler yattıkları yerden 5-6 milyar para aldıkları yetmiyor ya üste ek göstergeden artış istiyorlar.
Zevzek zevzek konuşma cahil annenin ayağı takılsa önce polisi sonra 112 yi arıyorsun sen kesin HDP lisin
demek öğretmen felansın ki 4 5 ay izin yetmiyor polisin 20gunluk izinle sizden yılda 3 kat fazla çalışması zoruna gidiyor
Polis mi copladı, hemşire mi parmakladı seni birader derdin ne?
Polislik yapmışlığın var mı? Hemşirelik yapmışlığın var mı? Muhtemelen yattığın yerden sallıyorsun!?!
20 yıllık hemşireyim lisans mezunuyum ayda 6 nöbet tutuyorum fazladan 6 mesai tutuyorum hicde 5 altı milyar almiyorum
İmamlar 3600 ne zaman alıyor ona bak sen.
@fatih_sayiner_1979 yatarak kazandıklarını nereden öğrendin sen
bu yorumun sana zıkkım olsun gel yatabiliyorsan benim yerime sen yat
@fatiayiner_1979 çocuk larinuzi yakınlarınızi hemşire yapın sonra konuşalım bilgileriniz gerçek degil
Gereksiz insan sen mi çalışıyorsun.
Hımm sanırım tanzim satışlar da anketleri kurtaramadı ve sonuçlar kötü. 3600 bile seçime kadar yetişir dediklerine göre durum iyice vahim. Verdikçe veriyorlar, ne istendiyse eskiden birilerine verdikleri gibi veriyorlar. Az daha dayanın EYT lar.Sizin işinizde halledilebilir.
Valla seçim sizin isterseniz çıkarmayın yasa çıkmazsa oy moy yok size.
@hedefmars_2018 BU DEVİRDE YA POLİS YADA ASKER OLACAKSIN.HEM ERKEN YAŞDA EMEKLİ OL HEMDE ŞEHİT YADA GAZİ OLDUĞUNDA OLANAKLAR ÇOK FAZLA.DAĞIN BAŞINDAKİ 2 ÇOBANIN KAVGASINI AYIR KAP 5-6 TL MAAŞ NE GÜZEL.
@berkuygurc ŞEHİT,GAZİ,DUL.YETİM.HÜKÜMLÜ DERKEN.MİLLETİN OKUMUŞ ÇOCUĞUNA KAMUDA MEMURLUK SIRASI GELMEYECEK.MAAŞALLAH HERYER MAĞDURİYET.HERKES SINAVA GİRECEK,YOK ÖYLE MAĞDUR HİKAYELERİ
@berkuygurc sen asker ya da polis ol sonra sehit yada gazi ol bak keyfine o kadar hosuna gidiyorsa suriyeye veya da TMH bolgesine git bende hep yattigim yerden konusmak istemisimdir nasil oluyor erken yasta ememklilikmi kaldi senin ne yasalardan ne de ülkeden haberin var
@hedefmars_2018 Yazık ayıp senin yorumun. Her meslek kutsaldır. Yaptığı iş ne olursa olsun önemlidir . Temizlik işçisi de doktor da öğretmende güvenlik güçleri de. Her mesleğin zor yönleri vardır.
@berkuygurc evinin yakınında fırın varsa bi uğra bir fırın ekmek ye belki sen de olursun
@hedefmars_2018 senin menfaatin önemli tabi,ülkenin ki değil !!! yorumu yaparken düşün dicem ama düşünecek kafa olacak.
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