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  4. 37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 18:55 | Son Güncelleme

37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Başkent Hartum'da bu yıl 37'nci kez düzenlenen fuara Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan 25 ülkeden şirketler katıldı.

Türkiye'den gıda, ambalaj, inşaat, temizlik malzemeleri, hastane ekipmanları ve otomotiv ürünleri üzerine faaliyet gösteren 4 firma da fuarda yer aldı.

Bazı büyükelçiliklerin de tanıtım amaçlı stant açtığı fuar, 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

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37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi ürünleri Fuarı, sudan,

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