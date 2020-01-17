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  4. 38 projeye 52 milyon lira hibe sağlanacak

38 projeye 52 milyon lira hibe sağlanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Destekleri 5. başvuru çağrısı 5. grubunda destek almaya hak kazanan 38 projeye 52 milyon lira hibe sağlanacağını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, kırsal kalkınmayı üretim ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele aldıklarını belirterek, kırsaldan kente göçün önlenmesi, kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi, istihdamın artırılması ve kaliteli üretimin teşvik edilmesi amacıyla IPARD-II kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla 42 ilde 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ila yüzde 70 arasında hibe desteği sağladıklarını bildirdi. Bu çerçevede Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 16 Şubat 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin 5. grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Hibe desteği alacak projelerin 12’si meyve ve sebze soğuk hava deposu, 7’si besi çiftliği, 9’u süt çiftliği, 3’ü broyler, 1’i yumurtacılık yatırımı, 4’ü süt işleme, 1’i kırmızı et ve 1’i de kanatlı eti işleme yatırımını kapsıyor. Bu 38 projeye toplam 52 milyon lira hibe sağlanacak. Verilen hibe sayesinde kırsal alanlara 125 milyon lira yatırım kazandırılacak. Onaylanan projelerle ilgili yatırımcılarla hibe sözleşmesi imzalama süreci de başladı.”

Kırsalda 1,4 milyar liralık yatırım yapılacak
IPARD-II 5. başvuru çağrı ilanı kapsamında bugün açıklanan 5. grupla birlikte desteklenecek proje sayısının 516’ya ulaştığını söyleyen Pakdemirli, bu projelere toplam 593 milyon lira hibe verileceğini ve böylece kırsal alanlara 1,4 milyar liralık yatırım yapılacağını ifade etti.

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