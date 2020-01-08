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  4. 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı başladı

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Türkiye anne bebek ve çocuk sektörünün yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma hedeflerine uygun olan platformu sağlayan fuar, 110'dan fazla ülkeden 15 bin ticari alıcıyı 200'ün üzerinde yerli, yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan "38. Uluslararası CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı", CNR İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2019 yılında 250 milyon dolar civarına yükseldi. Türkiye, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor.

Türkiye anne bebek ve çocuk sektörünün yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma hedeflerine uygun olan platformu sağlayan fuar, 110'dan fazla ülkeden 15 bin ticari alıcıyı 200'ün üzerinde yerli, yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.

- "Yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma fırsatı sunuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBME Türkiye 38. Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü Hatice Dinçer, organizasyonda, hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma fırsatları sunduklarını dile getirdi.

Dinçer, "Sektörün uluslararası anlamda en nitelikli organizasyonu Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı'na Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Azerbaycan gibi BDT ülkeleri ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerini de içeren 100'ün üzerinde ülkeden 15 binin üzerinde ticari alıcı bekliyoruz. Sektör son dönemde ülkemizde ve dünyada yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Fuar olarak özellikle Türkiye'de fark yaratan çocuk giyim markalarına ev sahipliği yaparken, geniş yelpazede ürün dağılımına da özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor

Öte yandan, açıklamaya göre, Türkiye, bebek çocuk sektöründe hem çok önemli bir alıcı hem de çok önemli bir üretici. Her yıl milyonlarca bebeğin doğduğu dünyada, giyimden araç gerece, oyuncaktan bakım ürünlerine kadar birçok alt sektörde bebek ürünü ekonomisinin hacmi genişliyor.

İhracata yönelik olan bebek ve çocuk ürünleri özelindeki fuarlar pazara büyük bir dinamizm getirirken sektörün ekonomik olarak büyümesine ve yeni pazarlara açılmasına da hizmet ediyor.

Bu kapsamda fuar, katılımcılara uluslararası pazarda yeni müşterilerle bağlantı kurmak, çeşitli ülkelerden gelen ziyaretçilere yeni ürünlerini göstermek ve var olan müşterileriyle de iletişimde kalmalarını sağlamak açısından önemli bir fırsat sunuyor.

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