38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı başladı

İSTANBUL (AA) - Yılın ilk anne, bebek ve çocuk ürünleri fuarı olan "38. Uluslararası CBME Türkiye Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuarı", CNR İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Fuardan yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında 118 milyon dolar olan bebek giyim ihracatı, 2019 yılında 250 milyon dolar civarına yükseldi. Türkiye, bebek ve çocuk giyim sektöründe hem ihracat hem de ithalat payı olarak, yaklaşık 600 milyon dolarlık iş hacmiyle de önemli bir konumda yer alıyor.

Türkiye anne bebek ve çocuk sektörünün yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma hedeflerine uygun olan platformu sağlayan fuar, 110'dan fazla ülkeden 15 bin ticari alıcıyı 200'ün üzerinde yerli, yabancı firma ve marka ile bir araya getiriyor.

- "Yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma fırsatı sunuluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CBME Türkiye 38. Uluslararası Anne, Bebek ve Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü Hatice Dinçer, organizasyonda, hem katılımcılarına hem de ziyaretçilerine yeni ticari işbirlikleri ve sektöre dair en son yeniliklere ulaşma fırsatları sunduklarını dile getirdi.