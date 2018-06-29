4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri de Otomatik Katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil olacak.

1 Temmuz'da başlıyor

1 / 17 Emeklilik Gözetim Merkezi' nin (EGM) 6 Haziran 2018 verilerine göre Otomatik Katılım, 231 bin işyerindeki yaklaşık 4,5 milyon çalışanı daha Otomatik olarak BES'li yapacak.

2 / 17 2003 - 2017 yılları arasında 7 milyon katılımcıya ulaşan BES, son 1,5 yılda uygulanan Otomatik Katılım sayesinde katılımcı sayısını 11 milyona çıkardı. Türkiye Sigorta Birliği, yaptığı açıklamada “Uygulamaya dahil olacak işyerleri belirlenirken, işyerindeki tüm çalışan sayısına bakılacak.

3 / 17 Ancak sisteme sadece 45 yaşını doldurmamış çalışanlar dahil edilmeye devam edilecek” dedi.

4 / 17 Otomatik Katılım'a dahil olan çalışanlar, gelecekleri için 2,9 milyar TL fon biriktirerek tasarruf etti

5 / 17 EGM verilerine göre, başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar uygulamaya yaklaşık 75 bin işyeri katıldı. Sistemdeki 4 milyon çalışan toplamda 2,9 milyar TL'lik fon biriktirdi.

6 / 17 Otomatik katılım ile 4,5 milyon kişi daha BES'li olacak Türkiye Sigorta Birliği, Otomatik Katılım'ın toplam tasarruflara katkı sağlama açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak “Bugün üçüncü basamak ile birlikte sistemde toplam 11 milyon katılımcı bulunuyor. Temmuz'dan itibaren başlayacak yeni fazla birlikte 4,5 milyon çalışan daha bu uygulama sayesinde tasarruf etmeye başlayacak” dedi.

7 / 17 İşyerleri/işverenler öncelikle emeklilik şirketini seçmeli Otomatik Katılım kapsamına giren işyerlerinin öncelikle emeklilik şirketleri ile görüşerek çalışanları adına emeklilik sözleşmesi yapması gerekiyor.

8 / 17 Sisteme giriş esnasında fon seçimi çalışanların tercihleri doğrultusunda emeklilik şirketine bildirilebileceği gibi, tercihini belirtmeyen çalışan adına fon seçimi işveren tarafından belirlenecek. Katkı payının çalışanın ücretinden kesilip emeklilik şirketine aktarılması ise işverenin sorumluluğunda bulunuyor.

9 / 17 Türkiye Sigorta Birliği, açıklamasında otomatik katılım takvimine göre sisteme dahil olması gereken işyerlerinin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerinin önemli olduğunu, aksi takdirde cezai müeyyideye maruz kalacaklarını hatırlattı.

10 / 17 Sisteme dahil olması gereken tüm işyerleri ve işverenlerin bir emeklilik şirketi ile anlaşarak konuyla ilgili çalışanlarını bilgilendirmeleri gerektiğini ifade etti.

11 / 17 Otomatik Katılım uygulamasında faizli fon tercihinin yanı sıra faizsiz fon seçimi imkanı da bulunuyor

12 / 17 Uygulamada faizli ve faizsiz fon seçimi aynı anda ve eşit şartlarda çalışanlara sunuluyor.

13 / 17 Bugüne kadar, 4 milyon çalışanın toplam 2,9 milyar TL birikiminin yüzde 63'ü (1,8 milyar TL) faizsiz fon tercihi, kalan yüzde 37'si (1,1 milyar TL) ise faizli fon alternatifini seçen çalışanların birikimi ile oluştu.

14 / 17 Otomatik Katılım ile ödenen katkı payının yüzde 25' i kadar devlet katkısı sağlanıyor

15 / 17 Ödenen katkı payının yüzde 25'i kadar devlet katkısı sağlayan Otomatik Katılım, ilk iki ay sonunda sistemde kalan çalışana başlangıçta bir defaya mahsus 1.000 TL başlangıç devlet katkısı sunarak avantaj sağlıyor.

16 / 17 Bunun yanı sıra, emekliliğe hak kazanan katılımcının birikimini emekli aylığı olarak almak istemesi halinde, en az 10 senelik yıllık gelir sigortası tercih eden çalışan için toplam birikiminin yüzde 5'i kadar ilave devlet katkısı ile sadık katılımcısını ödüllendiriyor. İHA