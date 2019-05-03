FİNANS

4 haftada 1,5 milyar dolar bozduruldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

Altı ay kesintisiz her hafta arttıktan sonra yerel seçimi takip eden haftada ilk kez düşüş gösteren yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 26 Nisan itibariyle rekor seviyeden 1,5 milyar dolar uzaklaşmış durumda.

4 haftada 1,5 milyar dolar bozduruldu

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 26 Nisan ile biten haftada yaklaşık 839 milyon dolar azalışla 180.41 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftada 181.93 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldi. Yaklaşık altı aylık süreçte lokaller döviz birikimlerini aralıksız her hafta artırmayı tercih etti.

Son birkaç haftada ise döviz biriktirme eğiliminin zayıfladığı görülüyor. Lokaller tarihi zirveye göre yaklaşık 1.5 milyar dolar döviz bozdurdu. Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor.

TCMB verilerine göre 26 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 66.6 milyon dolar azalışla 108.31 milyar dolar olurken; kurumların ise 772 milyon dolar azalışla 72.1 milyar dolara geriledi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.

TCMB verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89.8 milyar dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artışın yaşandığı 6 aylık dönemde 20 milyar dolara yakın yükseliş göstermişti.

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın Ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kâr amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ile beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

Öte yandan TL mevduat getirilerinin enflasyonun altında kalması da yurtiçi yatırımcıları döviz birikimine yönlendiriyor.

Son dönemde ise TL mevduat faizleri yükselirken bazı bankalar enflasyondan koruma amaçlı mevduat kampanyaları da yaptılar.

KAYNAK:REUTERS

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
İş Arayanlar için büyük fırsat! Başladıİş Arayanlar için büyük fırsat! Başladı
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklamasıBakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar seçim döviz mevduatı

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Piyasaların beklediği enflasyon verisi açıklandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Gözler 3600 ek göstergede! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Fiyatları fırlamıştı, 75 kuruşa düştü!

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Türk devi satıldı! İşte yeni sahibi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Merkez Bankası rezervleri geriledi

İş arayanlar için 'Sanal Fuar'

İş Arayanlar için büyük fırsat! Başladı

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Gül üreticilerinin Anneler Günü mesaisi

Gül üreticilerinin Anneler Günü mesaisi

Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık

Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.