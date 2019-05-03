4 haftada 1,5 milyar dolar bozduruldu

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 26 Nisan ile biten haftada yaklaşık 839 milyon dolar azalışla 180.41 milyar dolara geriledi.

Yurtiçi yerleşiklerin yabancı para mevduatları yerel seçimlerin hemen öncesindeki haftada 181.93 milyar dolar ile tarihi rekor seviyeye yükseldi. Yaklaşık altı aylık süreçte lokaller döviz birikimlerini aralıksız her hafta artırmayı tercih etti.

Son birkaç haftada ise döviz biriktirme eğiliminin zayıfladığı görülüyor. Lokaller tarihi zirveye göre yaklaşık 1.5 milyar dolar döviz bozdurdu. Lokallerin döviz biriktirme veya bozdurma eğilimleri TL açısından da yön belirleyici oluyor.

TCMB verilerine göre 26 Nisan ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları yaklaşık 66.6 milyon dolar azalışla 108.31 milyar dolar olurken; kurumların ise 772 milyon dolar azalışla 72.1 milyar dolara geriledi.

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireyseller yerel seçimlere kadar takip eden 26 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdılar.