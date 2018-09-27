4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893, yoksulluk sınırı 6 bin 167 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 893 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 167 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,45 oranında arttı. Yılın dokuz ayında fiyatlardaki artış yüzde 17,73 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 24,34 olarak hesaplandı.