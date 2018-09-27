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4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893 lira

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893, yoksulluk sınırı 6 bin 167 lira olarak hesaplandı.

4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 893, yoksulluk sınırı 6 bin 167 lira olarak hesaplandı.

Türk-İş tarafından çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın eylül ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay dört kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 893 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 6 bin 167 lira oldu.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 4,45 oranında arttı. Yılın dokuz ayında fiyatlardaki artış yüzde 17,73 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibariyle artış oranı yüzde 24,34 olarak hesaplandı.

Makarna ile bulgur fiyatı yükseldi

Süt, yoğurt, peynir grubunda geçen ay bu kapsamdaki tüm ürünlerde yapılan fiyat artışının ardından bu ay düşük oranlı fiyat ayarlamaları dikkati çekti.

Fiyat artışının genel olarak görüldüğü grupta, bazı markaların fiyat indirimi yaptığı görüldü.

Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta, "şarbon tartışmaları" kırmızı et fiyatlarını pek etkilemedi ve kıyma ile kuşbaşının kilogram fiyatı 3'er lira arttı.

Tavuk fiyatı da bu artışa eşlik etti. Et ve tavuk fiyatındaki artış mutfak harcamasına olumsuz yansırken, av mevsiminin başlamasıyla tezgahlarda boy gösteren balık gerek çeşit gerek fiyat olarak iyi bir alternatif oldu. Palamutun yanı sıra hamsi ile istavrit fiyatı mutfak harcamasına olumlu yansıdı.

Yumurta fiyatı bu ay ciddi oranda yükseldi ve tanesi 83 kuruş oldu. Bakliyat ürünlerinde fiyat artışları devreye girdi ve bu ay kuru fasulye, yeşil ve kırmızı mercimek, kuru fasulye ve bulgur fiyatı değişti. Sadece nohut fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Yaş sebze-meyve fiyatları bu ay yükseldi. Özellikle sebze fiyatları yükselirken meyve fiyatı ortalamada biraz geriledi. Domates fiyatındaki artışın nedeni satıcılarca "mal bulamıyoruz" şeklinde açıklandı.

Geçen ay biraz gerileyerek 4,63 lira olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay ortalamada yüzde 8,42 oranındaki artarak 5,02 liraya yükseldi. Ortalama kilogram fiyatı 4,43 lira olan sebze bu ay yüzde 19,19 oranındaki artışla 5,28 lira olurken, ortalama kilogram fiyatı geçen ay 4,91 lira olan meyve bu ay 4,64 liraya indi.

Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta, ekmekte fiyat artışı uygulamasının gelecek aya bırakıldığı belirtilirken, un fiyatı bu ay arttı. Pirinç ve irmik fiyatı aynı kalırken makarna ile bulgur fiyatı yükseldi.

Geçen ay fiyatı yüksek oranda artırılan tereyağında bu ay biraz indirim yapıldı, margarin ise zamlandı.

Zeytinyağı fiyatı aynı kalırken ayçiçeği yağı fiyatı bu ay yine arttı. Şeker fiyatıyla birlikte bal, reçel fiyatı değişmedi ve fakat pekmez ve tuz fiyatı yükseldi. Çayın kilogram fiyatı 1 lira artarken, ıhlamur fiyatı değişmedi.

Salçada bu ay fiyat yüksek oranda gerçekleşti. AA

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TÜRK - İŞ yoksulluk sınırı makarna bulgur

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