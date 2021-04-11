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40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.04.2021 14:08 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aralarında, elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslek için yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildi.

40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

BELGE ZORUNLULUĞUYLA İŞ KAZALARI YÜZDE 25 AZALDI

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.

Yeni eklenen 40 meslekle birlikte, "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olup Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi.

Çalışanlara ilave mali yük getirmeyen belge zorunluluğunda, sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı.

MYK, Nisan 2021 itibarıyla 1 milyon 366 bini, belge zorunluluğu bulunan mesleklerdekiler olmak üzere 1 milyon 575 bin çalışana Mesleki Yeterlilik Belgesi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tebliğiyle Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 40 meslek şöyle:

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ülkede kamu bankası yönetim kurulu,kamu tesisi,kamu işletmesi genel müdürlüğü İÇİN İSE İLKOUKL MEZUNU OLMAK YETERLİ. Neden derseniz:Cahildir,soydurtsa yeridir.
50 100 200 300 lira belge alma parasımı tahsil edeceniz :)
yaşa yınn öğle olmalı herkez elini tornavida iki enstar ile usta olmasın
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