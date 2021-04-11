40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini yerine getiren Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), nitelikli insan kaynağının oluşması için mesleklere standart, çalışanlara belge kazandırmaya devam ediyor.

İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan Kurum, paydaşlarının da katkılarıyla 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

BELGE ZORUNLULUĞUYLA İŞ KAZALARI YÜZDE 25 AZALDI

İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, belge zorunluluğu sayesinde "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı.