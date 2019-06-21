40 yıllık fırıncı ekmek fiyatını 75 kuruşa çekti

Sivas’ta ekmek üreticileri arasında ki tatlı rekabet 40 yıllık fırıncının ekmek fiyatını 75 kuruşa indirmesine neden oldu. Dede baba mesleğini 40 yıldır sürdüren Salih Kaplan, artan un ve maya fiyatlarına inat edip, ekmek fiyatını yükselten maliyetleri de aradan çıkartan 200 gram ekmeğin fiyatını 75 kuruşa kadar indirdi. Kaplan’ın bu kampanyası başka fırınlarında ekmek fiyatını 75 kuruşa indirmesine neden oldu.

75 kuruşa da ekmek satılabileceğini ispatlayan Kaplan, kendisine yönelik eleştirileri ise “Fırınlar ekmekleri bakkallara 60 kuruştan satıyor. Ben ise kendi rafımda 75 kuruşa satıyorum. Beni uzuz satmakla eleştirenler aslında benden daha ucuza satıyor.”dedi. Bu tatlı rekabetten en fazla memnun olanlar ise tüketiciler oldu.

ISKONTO VERMEDİ FİYAT AZALDI

Kalpan, ekmek fiyatını yükselten maliyetleri aradan çıkartıp fiyatı düşürdüğünü belirtip, “Bu benim baba mesleğim. Fırınımda ben ve çocuklarım çalışıyoruz. Ben ürettiğim ekmekleri kendi tezgahımda satıyorum. Aracıya ıskonto vermiyorum. Bayilere 30-40 kuruş ıskonto veren arkadaşlarımız var. Onlar ekmeği 60 kuruştan veriyor ben 75 kuruştan veriyorum. Ben normal fırıncılardan pahalı satıyorum aslında. Direk vatandaşa satıyorum. Mazot masrafı ve diğer nakliye masrafı olmadığı için ucuza satabiliyorum. Ben bu şekilde kurtarıyorum.”dedi.