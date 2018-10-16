406 kalem hizmet ve üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, zincir marketlerin 50 ürünle Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılacağını açıklamıştı. TOBB'un üyelerine gönderdiği listede ise bundan 8 kat fazla, 400'ü aşkın ürün ve hizmet yer aldı.

TOBB'un oda ve borsalara gönderdiği yazıya göre pirinç, helva, çorap, ilaç, otobüs bileti, ameliyat ücreti, okul çantası, bilgisayar, mazot, koli gönderme ücreti, bebek bezi, margarin, okul defteri, bulaşık makinesi, dana eti, konut kirası, otomobil, havlu, ütü, su, elektrik, doğalgaz ücreti, bira, havale ücreti, avukatlık ücreti gibi kalemlerde yüzde 10 indirim yapılacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, enflasyonla mücadele amacıyla hükümet tarafından başlatılan yüzde 10 indirim kampanyası kapsamında indirim yapılacak ürünler belli oldu.

TOBB'dan oda ve borsalara gönderilen yazıda, "81 il, 160 ilçede yer alan 365 oda borsamız ile üretim gerçekleştiren ve çeşitli ürünlerin ticaretini yapan oda borsa üyelerimizin indirim kampanyasına katkıda bulunması önemli" denildi. Bu kapsamda, tüketici fiyat endeksinde yer alan ürün ve hizmetlere yönelik asgari 3 ay süreyle en az yüzde 10 indirim yapılmasının teşvik edilmesi istenen yazıda, indirim yapan üyelerin tespit edilmesi istendi.

Bir haftalık süre

Kampanyaya katılan tüm şirketler form doldurarak TOBB'a iletecek. Formda şirket bilgilerinin yanı sıra indirim yapılan ürün ve hizmet sayısına yer verilecek. Form bir hafta içinde TOBB'a ulaştırılmış olacak ve bundan sonra süreç başlayacak.

Listede yer alan 406 ürün şöyle belirlendi:

Gıda ve Alkolsüz İçecekler

1 Pirinç

2 Buğday unu

3 Bebek maması (toz karışım)

4 Bulgur

5 Ekmek

6 Bisküvi

7 Kraker

8 Gofret

9 Pasta

10 Kek

11 Baklava

12 Ekmek hamuru (yufka)

13 Makarna

14 Şehriye

15 Tahıl gevreği

16 Dana eti

17 Kuzu eti

18 Tavuk eti

19 Sakatat

20 Sucuk

21 Sosis