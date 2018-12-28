FİNANS

413 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2018 14:44 | Son Güncelleme

SGK Sağlık Uygulama Tebliği'ne ilişkin düzenleme ile 45’i kanser ilacı toplam 413 ilaç geri ödeme listesine ilave edildi.

413 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğ (SUT) ile 45'i kanser ilacı toplam 413 ilacın geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hakkında açıklama yaptı.

Selçuk, düzenlemeyle 22'si yurt dışı, 45’i kanser olmak üzere toplam 413 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğini belirterek, bu ilaçlardan 13'ünün daha önce Türk Eczacıları Birliği aracılığıyla yurt dışından temin edildiğini, düzenlemeyle bu ilaçlara doğrudan erişim imkanı doğduğunu vurguladı.

Geri ödeme listesine eklenen ilaçlar başta kanser tedavisi olmak üzere gebelik, kronik hastalıklar, alerji, enfeksiyon, HIV, DHA, NHL, hiperkolesterolemi tedavilerinde kullanıldığını ifade eden Selçuk, vatandaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini belirtti.

Bakan Selçuk, vatandaşların tedavilerinde sorun yaşamaması için hemodiyaliz, ev hemodiyalizi ve acil hemodiyaliz işlemlerinde hizmet sunucularına ortalama yüzde 19 oranında ücret artırımı yapıldığına dikkati çekerek, bu artışın hizmetin erişilebilir olması ve kalitesinin artırılması bakımından önemine işaret etti.

Başta palyatif bakım olmak üzere 27 sağlık hizmetinin daha ilave ücret alınmaksızın sunulmaya başlandığını kaydeden Selçuk, "Mitral kapak hastalığı olan sigortalılarımızın tedavisinde kullanılan tıbbi cihazların üniversite hastanelerinde de kullanılabilmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır." ifadesini kullandı.

İŞİTME CİHAZLARINDA YAŞANAN SORUNLAR İÇİN SUT'TA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ölçüm şartını kaldırarak işitme cihazına duyan hastaların cihaza erişiminin de kolaylaştırıldığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"İşitme cihazı kullanan tüm hastalarımıza haftada 2 pil bedeli olmak üzere ödeme sağladık. İşitsel implantlarda şarj edilebilir pil bedellerini de geri ödeme kapsamına aldık. İşitme cihazı hastalarına kablo, pil aktarıcı gibi sarf malzeme teminlerinde sağlık raporlarını istedikleri hastanelerden almalarının yolunu açtık. Kistik fibrozis hastalarının tedavilerinde önemli yer tutan "İnhalasyon İçin Hipertonik Steril Çözelti” isimli tıbbi malzemeyi geri ödeme kapsamına alarak hastalarımızın mağduriyetini giderdik."

Sağlık konusunu hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerini altını çizen Selçuk, "Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı erişime açmak için çalışıyoruz. Böylece 413 ilacı daha geri ödeme listesine ilave ettik. Sağlık Uygulama Tebliği'nde gerçekleştirmiş olduğumuz yeni düzenlemenin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum." ifadesine yer verdi. KAYNAK: AA

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SGK Sağlık Uygulama Tebliği İlaç

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